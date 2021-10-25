حظك اليوم برج القوس الاثنين 25-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يعرف عنه شخصيته النارية فهو يعتبر من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الاعتذارات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في مواجهة برجك يجعلك مشوشا وقد تنتابك هواجس، وعليك أن تتأكد من صحتها لتحمي حقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل اليوم للعناد والمقاومة.. اصبر وتعامل بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان حميد الشاعري، ويوافق تاريخ ميلاده 29 نوفمبر.