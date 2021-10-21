حظك اليوم برج القوس الخميس 21-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يعشق السفر والتنقب من مكان لآخر، كما أنه دائما ما يحب المرح، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل الصحة يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بحياة عاطفية واجتماعية حلوة وتكسب الإعجاب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.