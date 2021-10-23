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حظك اليوم برج القوس السبت 23-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:08 ص | السبت 23 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يمتلك مولود برج القوس روحا طفولية، ويسعد بالهدايا المقدّمة له مهما كانت بسيطة أو كبيرة، كما أنه مخلص وعفوياً ورومانسياً ممّا يوقِعه في الحُب بشكل سريع، ويخلص لشريكته لأبعد الحدود، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن»، تستعرض حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وانتبه لحقوقك وستحصل على الأفضل إذا صبرت.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

إذا كنت متزوجا حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.

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