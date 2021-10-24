منسق حياة كريمة بكفر الشيخ يتفقد مشروعات ومدارس مطوبس

أكد إسلام جبر، منسق مبادرة حياة كريمة في كفر الشيخ، استمرار الجولات الميدانة والمتابعة المستمرة لمبادرة حياة كريمة بمركز مطوبس بكفر الشيخ حيث يجرى تنفيذ المشوعات بشكل متزامن وعلى قدم وساق حيث جرى المرور، على المشروعات المقامة داخل الوحدة المحلية لقرية منية المرشد وجرى أيضا مراجعة وتدقيق كشوف المستحقين لسكن كريم.

المرور على المشروعات

وتابع في بيان أنه جرى المرور على المشروعات: مدرسة منية المرشد الصناعية بنين بـ15 فصلا دراسيا، ورفع كفاءة مركز شباب منية المرشد، وإنشاء مجمع الخدمات الزراعية بمنية المرشد، وإنشاء مجمع خدمي توسعات محطة مياة الشرب بمنية المرشد من طاقة 10 آلاف م3/اليوم إلى 15، توسع وتشطبيات مدرسة منية المرشد الابتدائية الجديدة بـ 32 فصلا دراسيا، وتوسعات بشبكة الصرف الصحي بمنية المرشد.

إنشاء المركز الطبي بمنية المرشد

أضاف «جبر»، أنه جرى المرور توسعات محطة مياه الشرب بمنية المرشد، إنشاء المركز الطبي بمنية المرشد، وذلك بحضور كل من السيد عمر الزعيقي نائب رئيس مجلس مدينة مطوبس لشئون القرى، سيمون ناصر المنسق الميداني لمؤسسة حياة كريمة.

افتتاح مدارس بمطوبس ضمن حياة كريمة

وكان جرى افتتاح مدرسة المنشية الابتدائية، بمطوبس، بعزبة عمرو، منذ فترة بتكلفة 5 ملايين و363 ألف جنيه، على مساحة2092م2، وتضم 11 فصلاً، كأول مدرسة من المدارس التي تم إدراجها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بمطوبس، كما تفقد المحافظ شوارع منية المرشد والجزيرة الخضراء، بمطوبس للاطمئنان على المشروعات الخدمية التي يجرى تنفيذها ضمن حياة كريمة، ومن المقرر أن يلتقي المسئولين عن تنفيذ المشروعات للاطمئنان على نسب التنفيذ.