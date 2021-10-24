أخبار البحيرة اليوم.. إصابة 4 أشخاص وإنشاء 7922 وحدة سكنية جديدة

شنت الوحدات المحلية بالبحيرة اليوم حملات للمرور على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة.

حملة رفع اشغالات

أسفرت الحملات عن رفع 789 حالة إشغال طريق مخالفة مابين ثابت ومتحرك وفروشات وموازين وكراسي عبارة عن 550 حالة إشغال مخالفة و5 أكشاك بكفر الدوار، كما تم تحرير 17 محضرا لعدم ارتداء الكمامة.

نمو في قطاع الإسكان

وأشار محافظ البحيرة إلى أن قطاع الإسكان شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث جرى إنشاء عدد 7992 وحدة سكنية جديدة بنطاق المحافظة موزعة على 4 مراحل بتكلفة إجمالية مليار و48 مليون جنيه، وبلغ إجمالي ما جرى تسليمه من تلك الوحدات 3711 وحدة سكنية لمستحقيها بتكلفة 454 مليون جنيه وجاري تنفيذ عدد 330 وحدة سكنية أخرى بتكلفة 110 مليون جنيه.

حجم المشروعات

وأضاف آمنة أن حجم ما جرى إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما جرى إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا توجيهات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

تطوير في كافة القطاعات

كما شهدت المحافظة تنفيذ 3528 مشروعا في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 72 مليار جنيه.

كما أكد آمنة أنه جاري تنفيذ مشروع جونة تراكي مراكب الصيد بدون شراع بمركز ادكو الذي يضم ميناء على مساحة 80 ألف م٢ بتكلفة 34.5 مليون جنيه ورصيف سعته 400 مركب/ يوم بطول 390 متر طولي.

إصابة 4 أشخاص

وأصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي اتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «منى سعيد محمد من مصر الجديدة 42 سنة، ويوسف محمد علي 5 سنوات، ورغد محمد علي من ليبيا 15 سنة، وياسين محمد علي من ليبيا 4 سنوات، وجرى عمل الإجراءات الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.