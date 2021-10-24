تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط: الذكاء الاصطناعي

وافق المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة، اليوم الأحد، على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ويأتي ذلك تماشيًا مع ما جرى تحديثه ببرامج الكلية الفترة الماضية التي يأتي على رأسها برنامج الذكاء الاصطناعي التطبيقي.

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على اللائحة الداخلية لكلية الحاسبات بنظام الساعات المعتمدة

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات اليوم على اللائحة الداخلية لكلية الحاسبات بنظام الساعات المعتمدة والتي تضم العديد من أوجه التطوير التي تأتي لمواكبة التطورات العالمية التي يشهدها مجال الحاسبات و الذكاء الاصطناعي ولمضاهاة كبرى كليات الحاسبات و الذكاء الاصطناعي الدولية، وذلك طبقًا لمعايير الجودة العالمية.

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على بدء الدراسة بمرحلة الدكتوراه

كما وافق أيضًا المجلس الأعلى للجامعات اليوم على بدء الدراسة بمرحلة الدكتوراه من الداخل والخارج وللطلاب الوافدين بكلية الحاسبات والمعلومات، ويعد ذلك انطلاقة جديدة للكلية حديثة النشأة والتي استطاعت خلال سنوات قليلة بناء الهيكل الأكاديمي اللازم لبدء الدراسة بمرحلة الدكتوراه.

وفي هذا الشأن، تقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط بخالص التهاني لفريق العمل بكلية الحاسبات والمعلومات بقيادة الدكتور وائل عبد القادر عوض عميد الكلية.

كما يتقدم بخالص التهاني أيضًا لكل من الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لجهودهم الفترة الماضية في الإشراف والتنسيق لإعداد الملفات الخاصة باللائحة الجديدة للكلية وبدء الدراسة بمرحلة الدكتوراه بالكلية.