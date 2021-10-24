عاطل يضرب زوجته حتى الموت في الدقهلية بعد رفضها أخذ قرض ليصرف منه

لقيت ربة منزل في الدقهلية مصرعها بعد أن ضربها زوجها على رأسها حتى أصيبت بنزيف داخلي، وعندما أحضر لها الطبيب، طلب منه نقلها إلى مستشفى نبروه المركزي الذين أكدوا وفاتها متأثرة بتعذيبه.

وأكدت أسرة الضحية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الزوجة سبق وأن ضمنت زوجها في قرض، إلا أنه رفض سداده وتضامنت أختها معها حتى تمكنا من سداده، إلا أن الزوج طلب منها منذ 10 أيام أن تضمنه في قرض جديد فرفضت فضربها وعذبها حتى توفيت.

وصول الزوجة إلى مستشفى نبروه جثة هامدة

وتلقى مأمور مركز شرطة نبروه، بورود بلاغ من مستشفى نبروه المركزي وصول «نوسة محمد زكي، 29 سنة» من قرية نشا دائرة المركز، جثة هامدة وأكد الأطباء وفاتها منذ فترة، وعليها آثار ضرب وتعذيب.

واتهمت أسرة المتوفاة زوجها ويدعى «سيد ع. ا.»، 37 سنة، عاطل، بقتلها، وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض عليه واعترف أنه ضرب زوجته، بسبب رفضها الحصول على قرض وأحضر لها طبيب إلا أنه فوجئ بوفاتها.

شقيقة المتوفاة تروي التفاصيل

وقالت «آية» شقيقة المتوفاة لـ«الوطن»، إن شقيقتها سبق وأن أخذت قرضا باسمها، وكانت تعمل، إلا أن زوجها صرف النقود ورفض السداد وتضامنت معها أختها الكبرى حتى تمكنا من سداده إلا أنه منذ 10 أيام «طلب من أختي أخذ قرض جديد باسمها فرفضت وبدأ في ضربها وتعذيبها وحلق شعرها».

وأضافت: «أختى كان تريد أن تعيش لتربي أبناءها رغم سلوك زوجها، تحملت الضرب، إلا أنه المرة الأخيرة تسبب لها في نزيف داخلي، ولما جاء طبيب القرية ليكشف عليها طلب من الزوج نقلها إلى المستشفى وهناك أكدوا وفاتها لأن وجهها وجسمها كله عليه آثار ضرب».

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.