أسيوط تستعد لأمطار الشتاء بـ اجتماعات وتجارب ميدانية ومعدات

في الوقت الذي ينتظر فيه المصريون من محبي فصل الشتاء قدومه بفارغ الصبر، بعد فصل طويل من الصيف بدرجات حراراته المرتفعة، تمثل أمطار الشتاء المنتظرة مشكلة كبيرة، بالنسبة لعدد من محافظات جمهورية مصر العربية، والتي من بينها محافظة أسيوط.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المحافظة استعدت بشكل مسبق لأي أمطار أو فيضانات أو سيول، متوقع حدوثها خلال فصل الشتاء القادم، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الاجتماعات بين رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، مع المحافظين وبعض الوزارء المعنيين بهذا الشأن، كاشفا أن تلك الاجتماعات شهدت مناقشة الكثير من الملفات، كان في مقدمتها كيفية استعدادت المحافظات المختلفة لمواجهة السيول والفيضانات والأمطار الغزيرة.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة عبر «ZOOM»، مساء الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن محافظة أسيوط تمتلك لجنة لإدارة الأزمات والكوراث، يرأسها المحافظ وتضم كل الجهات والإدرات المختصة بالمحافظة، لافتا إلى أن تلك اللجنة تجتمع على الفور مع حدوث أي أزمة وتشكل ما يسمى بغرفة العمليات لإدارة تلك الأزمة.

محافظ أسيوط: أجرينا منذ أيام تجربة ميدانية لكيفية التعامل مع الأمطار والسيول

وأردف محافظ أسيوط، أن المحافظة أجرت من أيام قليلة تجربة عملية ميدانية، لكيفية التعامل مع الأمطار والسيول المتوقعة، موضحا أن تلك التجربة شهدت مراجعة كل المعدات الموجودة بالمحافظة المختصة بمواجهة الأمطار والتأكد من سلامتها.

عصام سعد عن استعدادات أسيوط للأمطار: عندنا من المعدات الكثير

وتابع: «الحمد لله المحافظة عندنا من المعدات الكثير»، موضحا أن المحافظة حرصت على تلك التجربة ومراجعة كل المعدات مع الجهات المختصة، من وزارة الري والموارد المائية، والهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشاد محافظ أسيوط، بدور هيئة الأرصاد الجوية في مواجهة أزمات الأمطار الشديدة والسيول، مؤكدا أن المعلومات التي تمد المحافظة بها، جميعها تأتي سليمة ودقيقة، موضحا أن المحافظة تعمل من خلال تلك المعلومات المسبقة لأي توقعات بهطول أمطار.

محافظ أسيوط: كل القيادات تتواجد ميدانيا وقت هطول الأمطار الغزيرة

ولفت محافظ أسيوط، إلى أن كل أجهزة وقيادات المحافظة تتواجد ميدانيا بشوراع أي منطقة تشهد هطول أمطار غزيرة أو سيول أو فيضانات.