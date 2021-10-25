إزالة ورم من أنف مريض يُشبته إصابته بالفطر الأسود ببني سويف

نجح فريق طبي في استخراج ورم من الجانب الأيسر للجيوب الأنفية لمريض يبلغ من العمر 60 عاما، في مستشفى ناصر العام ببني سويف، بعد أيام من تشخيصه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والاشتباه في إصابته بالفطر الأسود.

صحة بني سويف: الجراحة تعد الأولى من نوعها في مستشفيات المديرية بالمحافظة

وقال بيان صادر عن مديرية الصحة في محافظة بني سويف، إنه فى إطار اهتمام المديرية بتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين بالمستشفيات، تم مساء الأحد، إجراء جراحة عاجلة بمنظار الأنف، لكحت وتنظيف الجيوب الأنفية لاستخراج ورم من الجانب الأيسر للجيوب الأنفية، لمريض يبلغ من العمر 60 عاما، يشتبه إصابته بالفطر الأسود بعد تشخيصه بفيروس كورونا بعدة أيام.

كما كشف البيان، أن تلك الجراحة تعد هي الأولى من نوعها بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، حيث قام عليها فريق طبي على أعلى مستوى بقيادة الدكتور أحمد الأمين، مدرس واستشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة، بمساعدة أطباء التخدير بالمستشفى، الدكتورة الشيماء محمد أشرف استشاري التخدير ومدير العمليات بالمستشفى، والدكتور إيهاب حسن استشاري التخدير، وهدى محمد من تمريض العمليات.

مدير مستشفى ناصر العام: حالة المريض مستقرة ويخضع للعلاج بالعناية المركزة

من جانبه قال الدكتور عمرو نادي مدير عام مستشفى ناصر العام، إن حالة المريض مستقرة الآن ويخضع للعلاج داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى، وجاري متابعته طبيا تحت إشراف الدكتور تامر عبدالعظيم استشاري الرعاية المركزة بالمستشفى.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للدكتور عمرو نادى مدير المستشفى، وللفريق الطبي وفريق العناية المركزة المتابع للحالة.