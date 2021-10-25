«حياة كريمة» في المنيا والمنوفية: قوافل ومسرحيات توعوية (صور)

في إطار بدء فعاليات حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة «حياة كريمة» والمقرر استمرارها لمدة 10 أيام بالمنيا في مدينة أبو قرقاص ومدينة ملوي، أطلقت المبادرة في يومها الثاني بحضور سيدات وفتيات قرى أبو قرقاص للتوعية بـ5 محاور رئيسة وهي: «الصحة الانجابية اثنين كفاية، مشروعات تنمية المرأة الريفية، تكافل وكرامة، تنمية وطفولة، حياة كريمة»، إضافة إلى عيادات خارجية نساء وأطفال.

تقسيم الحضور من قرى مدينة أبو قرقاص على مدار يومين

يأتي ذلك إضافة إلى عرض مسرحية توعوية عن قضايا القرى المصرية الخاصة بموضوعات الزواج المبكر والصحة الإنجابية لتسليط الضوء علي تلك القضايا، وتمّ تقسيم الحضور من قرى مدينة أبو قرقاص إلى الفعالية على مدار يومين لتغطية أكبر عدد من السيدات للاستفادة بالخدمات المقدمة، وتم كل ذلك بحضور كلا من متطوعات مؤسسة «حياة كريمة» بأبوقرقاص، ومنسق ميداني مؤسسة «حياة كريمة» بمركز ملوي.

وبمحافظة المنوفية، تمّ تنظيم قافلة متكاملة بجزيرة أبو داود بمركز السادات، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وتحت إشراف اللواء محافظ المنوفية، حيث تعاونت مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية مع لجنة الاستغاثات والطوارئ بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية بتنظيم القافلة الطبية المتكاملة بتواجد 15 تخصصًا طبيًا، وتمّ توقيع الكشف على 825 مواطنًا وصرف الأدوية وتحويل للعمليات الجراحية وتلقي لقاح كورونا وعمل نظارات طبية بالمجان.

شاركت جامعة السادات بقافلة بيطرية كبيرة وقعت

كما شاركت جامعة السادات بقافلة بيطرية كبيرة وقعت الكشف على أكثر من 300 حالة و صرف أدوية مجاني، وتأتي القافلة ضمن خطة مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية للوصول للقرى المحرومة و الأكثر احتياجًا.