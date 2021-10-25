8 معلومات عن تطوير منطقة «فاطمة الزهراء» ببورسعيد ضمن «حياة كريمة»

كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تفاصيل مشروع تطوير منطقة فاطمة الزهراء ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، أبرز معلومات عن المشروع وذلك خلال النقاط التالية:

1- مشروع تطوير المرحلة الأولى لمنطقة «فاطمة الزهراء» في بورسعيد، جرى من قبل كل أجهزة الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني، مثل «مشكاة نور»، ويأتي في إطار مشروع «حياة كريمة».

2- منطقة «فاطمة الزهراء» لم يطلها التطوير منذ عام 1998، ما يعيد الحياة من جديد لهذه المنطقة، وبدأت أعمال التطوير بها منذ أربعة أشهر.

3- تطوير أكثر من 65 عمارة في المنطقة، إضافة لتنفيذ عمليات الصرف الصحي الخارجي وتغييره داخليا بالوحدات، ورصف الطرق الداخلية والخارجية.

4- تنفيذ برامج لإعادة بناء المواطن المصري في منطقة «فاطمة الزهراء»، حيث جرى إقامة «كشك أخلاق» وبرنامج «شطارة»، وبرنامج «الفلوس المجتمعي»، وبرنامج الخدمة المجتمعية، وإطلاق برامج ثقافية وتعليمية ورياضية.

5- جرى تدريب الشباب على الحرف اليدوية وخلق فرص عمل لهم من خلال توزيع محال لممارسة هذه الأنشطة مثل محل للترازة ومحل للحلاقة ومحل للكهرباء وسوبر ماركت.

6- رفع كفاءة أكثر من 80 عمارة بالمنطقة المجاورة لـ «فاطمة الزهراء»، وجرى تسميتها بمنطقة «السيدة نفيسة»، على غرار منطقة «اللبانة» و«الأمل» ببورفؤاد.

7- إعلان محافظة بورسعيد خالية من المناطق العشوائية منذ 2018، بالتعاون مع أجهزة الدولة، وهو ما ساعد على إطلاق برامج لتأهيل الموطنين في المناطق العشوائية بعد نقلهم لأماكن آمنة.

8- تسليم 13محلا لغير القادرين ماديا بالمنطقة، لضمان دخل ثابت ودائم، للوصول لمستوى الحياة والمعيشة الكريمة والآدمية لأهالي منطقة فاطمة الزهراء.