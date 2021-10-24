حياة كريمة وقوافل طبية وجلسات تشاورية.. أخبار 24 ساعة بالمنيا

تابع محافظ المنيا نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في مركز العدوة، وأعلنت مديرية الصحة إطلاق قافلة طبية بقرية النصر بنفس المركز، وعقدت المحافظة أولى الجلسات التشاورية المجتمعية لإشراك المواطنين في الخطة الاستثمارية، ووضعت مديرية التعليم الشروط الخاصة بلجان النظام والكنترولات للشهادة الإعدادية.. كانت هذه أبرز أخبار محافظة المنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

جولة ميدانية بعدد من قرى مركز العدوة في شمال غربي المحافظة

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جولة ميدانية بعدد من قرى مركز العدوة في شمال غربي المحافظة، للوقوف على نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية زاوية برمشا، وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية المسيد، والوحدة الصحية ومجمع الخدمات ومركز الشباب بقرية عطف حيدر، وإحلال وتجديد مدرسة بني وركان، وتأهيل الوحدة الصحية بنفس القرية.

وأكد «القاضي» أن أجهزة المحافظة التنفيذية تسابق الزمن من أجل إنهاء تلك المشروعات في جميع القرى التي تستهدفها المبادرة وعددها 192 و757 تابعا داخل 5 مراكز.

تنظيم قافلة طبية يومي الإثنين والثلاثاء

وأعلنت مديرية الصحة عن تنظيم قافلة طبية يومي الإثنين والثلاثاء لأهالي قرية النصر بمركز العدوة، تضم جميع التخصصات والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للاهتمام بتقديم الخدمات والرعاية الطبية لأهالي المحافظة.

ودشن محافظ المنيا أولى جلسات المشاركة المجتمعية التي تستهدف مناقشة المواطنين حول المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022-2023، في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث سيتم عقد تلك الجلسات تباعا في جميع مراكز المحافظة للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين.

وأعلنت مديرية التعليم عن فتح التقديم للعمل بلجان النظام والكنترولات الخاصة بالشهادة الإعدادية والمهنية، ووضعت عدد من الشروط للمتقدمين أبرزها توافر خبرة سابقة، وعدم وجود مخالفات أو إحالة للمحكمة التأديبية وألا يكون المتقدم قد وصل لسن المعاش، وأن يكون ليس له أقارب من الدرجة الأولى وحتى الرابعة في الشهادة الإعدادية.