تخفيض تنسيق مدرسة الورديان الفنية العسكرية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت مدرسة الورديان الفنية المتقدمة العسكرية بالإسكندرية، تخفيض درجات تنسيق القبول بها مع بدء المرحلة الثانية، حيث أصبحت تقبل طلاب المدارس الإعدادية الراغبين في الالتحاق بها بمجموع 235 درجة فأعلى، على أن يكون التقديم إلكترونيا عبر رابط التنسيق.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل تخفيض تنسيق مدرسة الورديان الفنية المتقدمة العسكرية في الإسكندرية، وما تبع ذلك من الشروط والأوراق المطلوبة.

شروط القبول في مدرسة الورديان الفنية المتقدمة العسكرية بالإسكندرية

- أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى لدرجة التنسيق والمقدرة بمجموع 235 درجة من الشهادة الإعدادية.

- أن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية من محافظة الإسكندرية.

- إجراء الكشف الطبي.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمدرسة الورديان الفنية المتقدمة العسكرية بالإسكندرية

- استمارة النجاح بالاعدادية و3 صور منها.

- شهادة ميلاد إلكترونية حديثة وصور منها.

- 4 صور شخصية حديثة للطالب.

- دفتر التأمين الصحي.

- البطاقة الصحية الصفراء.

- عدد 1 طابع دعم + 1 طابع مهن تعليمية.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- للأيتام 3 صورة شهادة وفاة الأب أو الأم.

- ملف التقديم ويحتوي على «طلب الإلتحاق + اللائحة الجزائية + استمارة الفحص الطبي.

- إثبات قید (إيصال نور - مياه - غاز).

- 4 أظرف بريد على كل منها طابع بريد فئة 9 جنيهات، وذلك بقيمة 36 جنيها.

- حافظة بلاستيك ودوسیه کرتون أبيض.

أقسام مدرسة الورديان الفنية المتقدمة العسكرية بالإسكندرية

- قسم الإلكترونيات.

- قسم الكهرباء.

- قسم المعدات الهيدروليكية.

- قسم التشغيل المكني.

- قسم التبريد والتكييف.

- قسم السيارات.

- قسم البتروكيماويات.

- قسم الحاسبات.

والالتحاق بالتخصصات يتم عن طريق تنسيق داخلي للمدرسة، ويتحدد بناءً علي زيادة الإقبال على تخصص معين من عدمه، ويتم التنسيق الداخلي بعد قبول الطلبة بالمدرسه والذي سيتم الإعلان عنه إلكترونيا علي نفس موقع الوزارة.

وحدات مدرسة الورديان الفنية المتقدمة العسكرية بالإسكندرية

المدرسة بها العديد من الوحدات التي تخدم الطالب وتهدف إلى النهوض بالعملية التعليمية وهي:

- وحدة التدريب والجودة.

- وحدة الموهوبين والتعلم الذكي.

- وحدة التوظيف.

- وحدة التوجيه والارشاد.

- وحدة التخطيط والمشروعات.