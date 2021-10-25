تعرف على أسعار السيارات كسر الزيرو فى مصر

شهد سوق السيارات الحديثة في مصر ارتفاع وانخفاض في أسعار السيارات الزيرو على جميع الفئات والعلامات التجارية، وفي المقابل انخفضت أسعار السيارات الحديثة والتي مضي على موديلاتها عام وعامين ما يقرب من 5 إلى 10 آلاف جنيه بسبب نزول السيارات موديلات 2022، وذلك وفقًا لتصريحات المهندس أحمد محمد عضو رابطة تجار السيارات بالقاهرة.

وقال عضو رابطة تجار السيارات بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات المحلي شهد انتشار عشرات من علامات التجارية السيارات الملاكي خاصة السيارات الصينية الصنع، وذلك بسبب عدم ارتفاع سعرها في السوق.

وأضاف محمد، أن المواطن المصري يبحث عن السيارة الاقتصادية وتكون موديل السنة الجارية أو العام الماضي، متابعًا أن أسعار السيارات العائلية متعددة الأغراض المطروحة في السوق المحلية، شهدت تقديم عروض من قبل التجار خاصة على موديلات عام 2020 وموديلات 2021، مما أدى إلى خفض أسعار السيارات ما يقرب من 10 آلاف جنيه وعلى حسب كل سيارة ونوعها وفئاتها.

وتستعرض «الوطن» أرخص 6 سيارات حديثه في السوق وفقًا للأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها في سوق السيارات.

«زوتي Z100 2020 / Elegent 1000 CC» السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 120,000 جنيه.

«سوزوكي التو 2021 800 CC» السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 121,000 جنيه.

«لادا جرانتا 2020 مانيوال / A/C 1600 CC» السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 143,000 جنيه.

«بروتون ساجا 2021 مانيوال / Standard 1300 CC» السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 166,900 جنيه.

«دفسك Glory 330 2020 مانيوال / توب لاين 1250 CC» السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 169,900 جنيه.

«بي واي دي‬ F3 2021 مانيوال 1500 CC» السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 174,000 جنيه.