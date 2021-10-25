محافظ مطروح يصدق على دفع مصروفات المدارس لغير القادرين «إلكترونيا»

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن التصديق على جميع الأعداد التي جرى حصرها للطلاب غير القادرين لسداد المصروفات المدرسية، على مستوى محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا، عقب رفع كشوف للمحافظة من خلال مديرية التربية والتعليم مع قيام إدارة الحسابات بالديوان العام بمراجعة جميع كشوف أسماء الطلاب غير القادرين في كل إدارة تعليمية على حدة لمتابعة الدفع الاليكتروني عنهم من المحافظة لصالح وزارة التربية والتعليم.

عدم ربط المصروفات بصرف الكتب في مطروح

ووجه محافظ مطروح، اليوم الإثنين، عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بعدم ربط المصروفات المدرسية بصرف الكتب لجميع التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية، وصرف جميع الكتب في مدارس مطروح قبل سداد المصروفات للقادرين وغير القادرين.

وقال المحافظ إنه استجابة لرغبات أولياء الأمور بمركز ومدينة سيدي براني بدراسة الكثافة المدرسية والنزول بمجموع درجات الالتحاق بمدارس الثانوي العام من 190 درجة إلى 189 درجة، والموافقة على نزول درجات دخول المدرسة الثانوية الفنية الصناعية بنات لـ140 درجة، والمدارس التجارية لـ145 درجة بنين وبنات، والثانوية الفندقية بنات لـ155 درجة بدلا من 170، وفتح التنقل للطلاب بين الإدارات التعليمية بالمدارس الفنية، حالة سماح الكثافة، كما وافق المحافظ على تحويل المدرسة الثانوية التجارية بحى الزهور بمطروح إلى فترتين على أن تكون الفترة الصباحية للبنات والمسائية للبنين والتأمين مع مديرية أمن مطروح.

تجديد التعاقد لـ308 معلمين لسد العجز بمدارس مطروح

ووافق محافظ مطروح على تجديد التعاقد لمجموعة من المعلمين تجديدا سنويا لصالح 308 معلمين لسد العجز في المدارس وإنهاء مشكله معلمات رياض الأطفال بالمدارس بنظام اليومية.

وأوضح المحافظ أنه بالنسبة لمرتبات الميسرين والميسرات العاملين في المدارس المجتمعية التابعة لمؤسسة مصر الخير في قرى ونجوع مطروح، تتحمل مؤسسة مصر الخير مرتبات 190 معلم، لمدة 4 سنوات مقبلة، وجاري التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيت 643 معلم خلال الفترة المقبلة.