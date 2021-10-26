كيفية تخفيف آلام المعدة للأطفال قبل ذهابهم للمدرسة

يعاني الكثير من الأطفال في الصباح، وقبل ذهابهم إلى المدرسة، من آلام في المعدة، ولم تستطع كثير من الأمهات معرفة سبب هذه الآلام المفاجئة التي يعاني منها الأطفال، خاصة في فترات الصباح، ولكن وزارة الصحة والسكان أكدت أن هناك أسبابا كثيرة تساعد على تفاقم آلام المعدة، خاصة في فترات الصباح عند الأطفال، ويرصد التقرير التالي أسباب تفاقم آلام المعدة للأطفال..

10 إجراءات على الطفل اتباعها لتجنب آلام المعدة في الصباح

1- وجود التهابات في الأمعاء أو التهاب في الكلى أو المثانة أو من الممكن أن تكون في أماكن متفرقة في الجسم.

2- من الأسباب المهمة التي تساعد على آلام المعدة في فترات الصبح مشاكل القولون العصبي والمغص والإمساك.

3- الإصابة بالبرد أو تعرض جسم الطفل للبكتيريا أو فيروس معين نتيجة تسمم غذائي.

4- لا بد من استشارة طبيب في حالة تكرار ألم المعدة بشكل دائم، بالإضافة إلى إجراء التحاليل اللازمة للمعدة.

5- لا بد من أخذ قسط راحة للأطفال، ولا يجب الذهاب إلى المدرسة في حالة آلام المعدة الشديدة.

6- إذا كان ألم المعدة خفيفا، من الأفضل أن يستلقي الطفل على بطنه لفترة صغيرة وهذا يساعد على تقليل آلام الغازات.

7- ليس مستحبا شرب الأطفال للسوائل حال ألم المعدة، خصوصا المياه وذلك منعا للتقيؤ.

8- البعد عن العصائر المحفوظة والعصائر المعلبة لأنها تساعد على الآلام بشكل أكبر.

9- يجب تناول الطعام الخفيف ويفضل أن يستمر لمدة يوم أو أكثر على الطعام المسلوق ويفضل أكل طعام خفيف مثل الخبز المحمص.

10- وضع زجاجة مياه دافئة على بطن الطفل لأن من الممكن أن تكون هذه الآلام ناتجة عن برد في المعدة نتيجة تعرضه لهواء شديد.