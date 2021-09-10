علاج ألم كورونا في المعدة.. طبيب يشرح الطرق والأعراض

تتعدد كل فترة أعراض كورونا التي تظهر على المصابين، ويتساءل المواطنون عن طرق علاج ألم كورونا في المعدة، بعد ظهور العديد من الأعراض في الجهاز الهضمي للمصابين بالفيروس، ووجود بعض الآلام التي تتشابه في بدايتها مع أعراض دور البرد العادية.

علاج ألم كورونا في المعدة.. المتحورات الجديدة للفيروس تؤثر على وظائف المعدة

وقال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، إن مضاعفات فيروس كورونا تتزايد وفقا للتطورات الخاصة بالمتحورات الجديدة، فتزيد المضاعفات وتؤثر في العديد من الأجهزة داخل جسم الإنسان، موضحا أن المعدة من ضمن الأعضاء التي تتأثر سلبا عند الإصابة بفيروس كورونا.

تعرف على أعراض ألم كورونا في المعدة

وأضاف مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، أن فيروس كورونا يسبب التهاب المعدة ويمكن أن تستمر أعراض كورونا في المعدة لقرابة شهر كامل يعاني المصاب خلاله من المضاعفات، بالإضافة إلى فقدان الشهية والتذوق وفقدان الوزن في بعض الحالات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن فقدان الوزن بصورة كبيرة خلال الإصابة بفيروس كورونا يدل على وجود التهاب المعدة.

وأوضح «ثروت» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعراض ألم المعدة من كورونا تتمثل في الإسهال والتشنجات والغثيان والتعب وفقدان الشهية، إلى جانب العلامات التقليدية للعدوى، ويمكن أن يؤثر «كوفيد 19» أيضًا على عملية الهضم بصورة مباشرة.

طرق علاج ألم كورونا في المعدة

وأشار مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، إلى طرق علاج ألم كورونا في المعدة، وأبرزها شرب بعض السوائل الساخنة مثل الليمون والحلبة، عدم الإفراط في تناول الأطعمة في حالة استمرار الألم، عدم أكل أي وجبات سريعة جرى إعدادها خارج المنزل، تناول بعض المسكنات بعد استشارة الطبيب، بالإضافة إلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقلل من الإصابة بفيروس كورونا.