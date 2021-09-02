تعرف على البرامج الدراسية لـ4 جامعات أهلية للعام 2021/2022

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير المعلومات بشأن البرامج الدراسية المتاحة بالجامعات الأهلية الجديدة (سلمان ـ الجلالة ـ العلمين ـ المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022، وإتاحتها للطلاب لمساعدة الطلاب في الاختيار الصحيح للبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة، التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الجامعات الأهلية تُقدم رافدًا جديدًا ومتميزًا لفرص التعليم العالي بمستوى دولي من خلال شراكات دولية مع كبرى الجامعات الدولية، مشيرًا إلى أنّ الجامعات الأهلية هي جامعات ذكية غير هادفة للربح، وتُقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسيكون لها دور بارز في خدمة قضايا التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية، أنّ الباب مفتوح لتلقي طلبات الطلاب للتقدم على الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الأهلية: https://admission.egypt-hub.edu.eg/ وأنّ القبول بالجامعات الأهلية الأربعة، يستلزم اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة التي تعقدها الجامعات الأربعة للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة، من خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية.

وأضاف منسق الجامعات الأهلية، أنّ نظام القبول بالجامعات الأربعة يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدي).

أولا: البرامج الدراسية لجامعة الملك سلمان الدولية للعام الدراسي 2021/2022

تقدم جامعة الملك سلمان الدولية 56 برنامجًا أكاديميًا في 16 مجالا، وتشمل المجالات الأكاديمية: بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر (العلوم الأساسية، الصيدلة، الزراعات الصحرواية، العلوم الإدارية والأعمال، الطب البيطري، علوم المجتمع)، وفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ ويشمل مجالات (السياحة والضيافة، هندسة العمارة، الفنون والتصميم، اللغات التطبيقية)، وفرع الجامعة بمدينة الطور ويشمل مجالات (الطب، طب الأسنان، التمريض، الهندسة، علوم وهندسة الحاسب، الصناعات التكنولوجية).

كل مجال أكاديمي بجامعة الملك سلمان الدولية يشمل العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل: (الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الميكاترونيك، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة، تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية، الرسوم المتحركة، التسويق وإدارة الأعمال الدولية، إدارة الفنادق والمنتجعات، البيوتكنولوجي، كيمياء البترول، دكتور الصيدلة، الطب والجراحة، طب الأسنان).

ثانيًا: البرامج الدراسية لجامعة الجلالة للعام الدراسي 2021/2022

برامج جامعة الجلالة للعام الأكاديمي 2021/2022 تشمل (علوم التمريض: تمريض الطوارئ، تمريض الإدمان، تمريض القبالة، تمريض حديثي الولادة)، و(الطب والجراحة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة)، و(نظم معلومات الأعمال، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، علوم وتكنولوجيا النانو: الفيزياء ـ الكيمياء، هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، هندسة الميكاترونيك، هندسة المواد والتصنيع، التصميم المعماري والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، أفلام التحريك، العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم المشاهد المسرحية والسينمائية، تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا تصنيع الأسنان، تكنولوجيا التأهيل الوظيفي، الإنتاج التليفزيوني، هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة الحاسب: الأنظمة المضمنة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، حوسبة عالية الأداء، أمن أجهزة الكمبيوتر، علوم الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب: تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، المعلوماتية الطبية، الاقتصاد والعلوم السياسية).

ثالثًا: البرامج الدراسية لجامعة العلمين الدولية للعام الدراسي 2021/2022

وتضم جامعة العلمين الدولية عدداً من المجالات الأكاديمية وهي علوم وهندسة الحاسبات، العلوم الهندسية، الأعمال، الفنون والتصميم، الدراسات القانونية الدولية، الصيدلة، طب الأسنان، الصحة العامة، كما ستضم مجالات الطب، الإعلام والاتصال، العلوم الأساسية، والسياحة والضيافة.

وتطرح جامعة العلمين الدولية للعام الأكاديمي 2021/2022 برامج الهندسة، وتشمل تخصصات: الميكاترونيات، الهندسة الطبية الحيوية، إدارة الإنشاءات، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، البترول والغاز، علوم وهندسة الحاسبات وتشمل علوم الحاسب وعلوم الذكاء الاصطناعي وهندسة الحاسب وهندسة الذكاء الاصطناعي.

وتقدم داخل برامج علوم وهندسة الحاسب تخصصات متميزة منها تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة القدرة، برامج الأعمال وتشمل المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق، اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، برنامج الدراسات القانونية الدولية، برامج الفنون والتصميم، وتشمل تخصصات: التصميم الداخلي، تصميم الألعاب، الوسائط الرقمية والمرئية، تصميم الموضة، تصميم الجرافيك والرسوم المتحركة، برامج القطاع الطبي وتشمل طب الأسنان، الصيدلة.

كما تطرح الجامعة لأول مرة برنامج الصحة العامة، وهو مجال متفرد يشمل تخصصات: الصحة العامة العالمي، الصحة البيئية وتغير المناخ، الوبائيات والإحصاء الحيوي، الإدارة الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية.

رابعًا: البرامج الدراسية لجامعة المنصورة الجديدة للعام الدراسي 2021/2022

تضم جامعة المنصورة الجديدة، كليات: (الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، كلية دراسات عليا).

تشمل برامج الجامعة، مجال الأعمال ويضم برامج (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق)، ومجال الدراسات القانونية والدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية)، ومجال العلوم الهندسية يضم برامج (هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية)، ومجال هندسة الحاسوب يضم برامج (هندسة الحاسوب، هندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسب يضم برامج (علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية)، ومجال العلوم الأساسية يضم برامج (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الطب الشرعي)، ومجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، ومجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، ومجال علوم الصيدلة (برنامج دكتور الصيدلة pharm D).