تعرف على البرامج الدراسية المتاحة بجامعة العلمين
جامعات الملك سلمان والعلمين والجلالة ستبدأ الدراسة بها العام المقبل
كتب:
أحمد أبوضيف
04:09 ص | السبت 22 أغسطس 2020
جامعة العلمين
أعلنت منذ قليل، وزارة التعليم العالي، عن المصروفات الدراسية للبرامج المختلفة، في الجامعات الأهلية، التي تبدأ 3 منها في التدريس العام المقبل، وهي جامعات الملك سلمان والعلمين والجلالة.
وتستعرض "الوطن"، البرامج الدراسية المتاحة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات بجامعة العلمين 2020.
ـ مجال هندسة وعلوم الحاسبات
علوم الحاسب والبيانات الضخمة، وعلوم الحاسب الرؤية بالحاسب، وعلوم الحاسب هندسة البرمجيات
ـ مجال العلوم الهندسة
هندسة إدارة الانشاءات، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء
ـ مجال الدراسات القانونية الدولية
"الدراسات القانونية الدولية"
ـ مجال الأعمال
"المحاسبة ونظم المعلومات، التمويل والاستثمار، التسويق"
- مجال الفنون والتصميم
"التصميم البيئي برنامج تصميم الأثاث، تصميم الوسائط الرقمية والمرئية، برنامج تصميم الإعلان، تصميم الموضة، برنامج تصميم الملابس".
https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/8323370301598059984.pdf