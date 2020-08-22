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تعرف على البرامج الدراسية المتاحة بجامعة العلمين

جامعات الملك سلمان والعلمين والجلالة ستبدأ الدراسة بها العام المقبل

كتب:

أحمد أبوضيف
04:09 ص | السبت 22 أغسطس 2020
جامعة العلمين

جامعة العلمين

أعلنت منذ قليل، وزارة التعليم العالي، عن المصروفات الدراسية للبرامج المختلفة، في الجامعات الأهلية، التي تبدأ 3 منها في التدريس العام المقبل، وهي جامعات الملك سلمان والعلمين والجلالة.

وتستعرض "الوطن"، البرامج الدراسية المتاحة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات بجامعة العلمين 2020.

ـ مجال هندسة وعلوم الحاسبات

علوم الحاسب والبيانات الضخمة، وعلوم الحاسب الرؤية بالحاسب، وعلوم الحاسب هندسة البرمجيات

ـ مجال العلوم الهندسة

هندسة إدارة الانشاءات، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء

ـ مجال الدراسات القانونية الدولية

"الدراسات القانونية الدولية"

ـ مجال الأعمال

"المحاسبة ونظم المعلومات، التمويل والاستثمار، التسويق"

- مجال الفنون والتصميم

"التصميم البيئي برنامج تصميم الأثاث، تصميم الوسائط الرقمية والمرئية، برنامج تصميم الإعلان، تصميم الموضة، برنامج تصميم الملابس".

https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/8323370301598059984.pdf

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