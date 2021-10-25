ضبط 10064 شخصا دون كمامة.. وتحريز 1670 شيشة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، ضمن حملاتها للسيطرة على فيروس كورونا، ومواجهة تداعيات التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، عن ضبط 10064 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ10028 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 36 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 1042 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

كما أسفرت الحملات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، عن تحرير 1042 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 268 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1670 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.