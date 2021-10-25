«التعليم» تكشف موعد تطعيم طلاب الثانوية العامة بلقاح كورونا

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد تطعيم طلاب الثانوية العامة بلقاح كورونا، موضحا أنّه سيتم تطعيم الطلاب مطلع ديسمبر المقبل على مراحل مختلفة وبمواعيد مختلفة لجميع الصفوف، سواء الأول أو الثاني أو الثالث الثانوي، مؤكدا أنّه عقب توفير المصل سيتم التنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لإعلان موعد الجرعة الأولى والثانية للطلاب، بما لا يؤثر على سير الدراسة بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد.

محاولات لتوفير لقاح فايزر لتطعيم طلاب الثانوية العامة ضد كورونا

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ الوزارة بالتنسيق مع الصحة تحاول توفير لقاح فايزر لتطعيم طلاب الثانوية العامة بلقاح كورونا، منوها بأنّ جائحة كورونا لم يكن لها أي تأثير سلبي على سير الدراسة بالمدارس، مع بداية الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد، كما أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي.

وزير التعليم: جميع المدارس تنفذ إجراءات صارمة ضد كورونا

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم توفير لقاح كورونا لطلاب الثانوية العامة قريبا، موضحا أنّ جميع المدارس على مستوى الجمهورية، تنفذ الإجراءات الاحترازية الصارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، منوها بأنّ الوزارة تقدم محتوى تعليمي متميز لجميع التلاميذ بمختلف المراحل، منذ انطلاق العام الدراسي الجديد.

وزير التعليم: جميع المدارس تنفذ إجراءات صارمة ضد كورونا

وأوضح شوقي لـ«الوطن»، أنّ هناك تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات التعليمية ومديري المدارس على مستوى الجمهورية، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، بشكل دوري، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.