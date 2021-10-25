ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» حول العالم إلى 244.4 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، منذ ظهوره في أواخر العام قبل الماضي، إلى 244427410 حالة، فيما بلغت الوفيات 4963752 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء من الفيروس، ارتفاعا، ووصل حالات التعافي من «كورونا» إلى 221451949 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

وكانت وكالة «رويترز» للأنباء، أظهرت في إحصاء في وقت سابق من اليوم، أن أكثر من 243.65 ‬مليون شخص أصيبوا بـ«كورونا» حول العالم، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات وصل إلى 5180486 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت «رويترز»، ان تم تسجيل الإصابات بـ«كورونا» في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات في ديسمبر من العام قبل الماضي 2019.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 353089 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض»، اليوم الاثنين، تسجيل البلاد، 1190 إصابة جديدة بـ «كورونا» و7 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 353089، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإص3ابات بـ «كورونا» إلى 2773 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

الصين تسجل حالة إصابة بـ«كورونا» محلية العدوى.. وصفر وفيات

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم الاثنين، 35 حالة إصابة بـ«كورونا» محلية العدوى، أمس الأحد، في البر الرئيسي لـ البلاد، وقالت «لجنة الصحة الوطنية» في تقرير يومي، إن من الحالات الجديدة محلية العدوى، تم تسجيل 19 حالة في منغوليا الداخلية، و4 حالات في كل من قويتشو وقانسو، وحالتان في كل من بكين وخبي وهونان وشنشي.

وأضافت اللجنة الصينية، أن تم تسجيل حالة إصابة وافدة في كل من تيانجين وشنجهاي وشاندونج وقوانجشي، موضحة أنه تم الإبلاغ عن حالة مشتبه بإصابتها وافدة في منغوليا الداخلية، ولم تسجل أي وفيات متعلقة بـ«كورونا»، امس الأحد.

وسجلت العاصمة «بكين»، 5 إصابات مؤكدة محلية العدوى بـ الفيروس، بداية من الساعة 12 ظهر أمس الاول السبت حتى الساعة 3 عصر أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت سلطات الصحة المحلية، إنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بدون أعراض خلال هذه الفترة، فيما أوضحت نائبة مدير مركز بكين لمكافحة الأمراض والوقاية منها، «بانج شينج هوه»، ان الحالات الجديدة في المدينة، أصيبت بـ «سلالة دلتا» الهندية.

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 1666 إصابة بـ«كورونا» و87 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3783327 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 286346 حالة، فيما سجلت البرازيل، 6204 إصابة بـ الفيروس، و187 حالة وفاة

ارتفاع إجمالي وفيات البرازيل إلى 605457 حالة

وأشارت وزارة البرازيلية، في بيان، إلى ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» في البلاد إلى 21723559 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 605457 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبها، قالت وكالة «تي تي» السويدية للأنباء، امس الأحد، إن نحو 300 ألف سويدي يعانون من ضعف حاسة الشم بسبب «كورونا».

وأضافت الوكالة السويدية في تقرير، إن طوابير طويلة تصطف انتظارا للعلاج في عيادتين معنيتين تم افتتاح أحدثهما في سبتمبر الماضي بـ مستشفى جامعة كارولينسكا في هودينجي بالقرب من عاصمة البلاد «ستوكهولم».

من جانبها، دشنت الخطوط الجوية الفرنسية، أمس الأحد، أولى رحلاتها المباشرة بين مسقط وباريس، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت شركة «مطارات عمان»، إنه زار سلطنة عمان قبل «كورونا» ما يقرب من 68 ألف زائر من فرنسا في عام 2019، وبالتالي سيمنح الخط الجديد للمسافرين بين البلدين فرص الاستكشاف والاستمتاع بالمعالم والثقافات المختلفة.