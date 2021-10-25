تفاصيل مسابقة اختيار اسم العاصمة الإدارية وكيفية التقديم

تتمثل مسابقة العاصمة الإدارية الجديدة، في اختيار الاسم (Brand Name)، والجملة دعائية (Slogan)، ويعد اختيار الاسم الصحيح، الخطوة الأولى في بناء صورة ذهنية قوية وناجحة لأي شركة أو مؤسسة أو مدينة، لأن الاسم أحد أهم الجوانب التي تعكس صورة الهوية في أذهان الجميع.

مسابقة العاصمة الإدارية الجديدة

لذلك تهدف عملية اختيار الاسم، بناء أفضل صورة ذهنية لهذه الهوية، فمسمى المدينة لابد أن يعكس المضمون الذي تسعى الدولة لإظهاره سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

كما يجب أن يتماشى مع القيم والأهداف العامة، فبداية حقبة جديدة مبنية على أسس علمية وفنية بالإضافة إلى بنية تحتية مستقبلية تهدف إلى تحقيق التقدم والريادة يمكن أن يكون أحد جوانب شخصية المدينة التي يحاول الاسم التأكيد عليها.

أما الجملة الدعائية، فتعد من أهم العناصر التسويقية لذلك نجد المؤسسات الناجحة تهتم بشكل بالغ الدقة والأهمية لصياغة الجملة الدعائية الخاصة بها مما يعكس أهميتها وتأثيرها على الجمهور.

وترصد السطور التالية، لجان تحكيم وتقييم مسابقة العاصمة الإدارية الجديدة .

لجان تحكيم وتقييم مسابقة العاصمة الإدارية الجديدة

وتجري عملية التقييم على عدة مراحل، لفرز وتصنيف الأعمال وترتيبها، حيث يجري استبعاد جميع الأعمال غير المطابقة للشروط الفنية، من خلال متخصصين وخبراء في مجال تصميم الهوية البصرية، وفنانين ومصممين وأدباء، لتحديد وتقييم الأعمال المؤهلة للمرحلة النهائية، كما يشارك في تحديد الفائزين لجنة عليا مكونة من صناع القرار من الجهات السيادية والأمنية والرقابية والخبراء ذوو الصلة لفحص وفرز وتقييم جميع الاعمال بشفافية وموضوعية وحيادية تامة.

تقييم الاسم والجملة الدعائية

-إيقاع متميز.

- سهل القراءة أن تكون باللغة العربية.

- بكلمات واضحة ومفهومة.

- القدرة على التعبير عن الأفكار والاهداف.

- له مدلول إيجابي قوي ومعبر.

- ملائمة لاستراتيجية مصر 2030.

- ملائمة فلسفة الدولة نحو بناء جمهورية جديدة.

- الأصالة والابتكار والتميز.

تقييم الشعار والهوية

- البساطة والتميز والمرونة.

- ملائمة لفلسفة الدولة نحو بناء جمهورية جديدة.

- ملائمة لاستراتيجية مصر 2030 ملائمة للموضوع والأفكار والاهداف.

- جودة التصميم والإخراج.

- تعزيز الهوية المصرية بثراء تاريخها وتنوع ثقافتها.

- الرؤية.

- الجاذبية.