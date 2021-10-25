السياحة: 4 أسباب لرفع نسب الإشغال بالفنادق والمطاعم للطاقة القصوى

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن الموافقة على عودة المنشآت الفندقية والسياحية لاستقبال مرتاديها ونزلائها بكامل طاقتها الاستيعابية، يعود إلى العديد من العوامل، أولها زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة، ما يستلزم معه ضرورة عمل المنشآت بكامل طاقتها، تحسبا لارتفاع أعداد السياح خلال الأشهر المقبلة، أما السبب الثاني، فهو التزام أكثر من 98% من الفنادق والمطاعم السياحية، بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا بصرامة كبيرة.

وأضافت غادة شلبي في تصريحات لـ«الوطن»، أن السبب الثالث لعمل الفنادق والمطاعم بكامل طاقتها الاستيعابية، يأتي لعدم حرمان تلك المنشآت، من تحقيق هامش ربح معقول، لن يتأتي بسهولة، في ظل العمل بنسب إشغال أقل من 100%، أما السبب الرابع والأخير، يعود إلى التراجع في نسب الاصابات بفيروس كورونا داخل مصر، واتجاه الدولة لعودة كل الأمور إلي طبيعتها، قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم فبراير من العام الماضى.

ضرورة الاستمرار فى تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية

وأشارت إلى أن السماح للمنشآت الفندقية والسياحية باستقبال النزلاء والرواد بكامل طاقتها الاستيعابية، جاء مشروطا بضرورة الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل، لافتة إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار، ستفتش بشكل مفاجئ على تلك المنشآت، للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات، وفي حال عدم تطبيقها، سيجري تحرير محاضر لها، وتوقيع عقوبات تصل للإغلاق، بالاضافة إلى توقيع غرامة مالية بشكل فوري.

ارتفاع الحركة السياحية الوافدة لمصر

وأوضحت نائب وزير السياحة والآثار، أن زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الحالية، مؤشر إيجابي على قرب تعافي القطاع السياحي من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه مع إطلاق الحملة الدولية للسياحة المصرية مطلع العام المقبل، فإن الحركة السياحية الوافدة لمصر سترتفع بشكل ايجابي خلال عام 2022.