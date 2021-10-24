«السياحة»: احتفالات كبرى للترويج السياحي لمصر قريباً

أكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الاحتفالات الكبرى للترويج السياحى لمصر؛ أبرزها الاحتفالية التى ستقام فى الأقصر خلال الفترة القادمة للترويج السياحى للمحافظة، بالإضافة إلى أن عام ٢٠٢٢ سيشهد مرور ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، و٢٠٠ عام على فك رموز الكتابة الهيروغليفية.

«العناني»: مدينة الفنون والثقافة ستكون أول ما سيتم افتتاحه بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف الوزير أن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون أول ما سيتم افتتاحه بها، ويوجد بها أيضاً متحف عواصم مصر الأثرى، الذى سيروى تاريخ العواصم المصرية على مر العصور، كما يوجد دار للأوبرا، ومسرح، وقاعات عرض، ومكتبات، ومركز للإبداع الفنى.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى حفل افتتاح المعرض الفنى الرابع لمؤسسة آرت دى إيجيبت، تحت عنوان «الأبد هو الآن» بمنطقة أهرامات الجيزة فى الفترة من 21 أكتوبر الجارى وحتى 7 نوفمبر المقبل تحت رعاية وزارتى السياحة والآثار والخارجية، ومنظمة اليونيسكو. وأعرب «العنانى» عن سعادته بقيام الوزارة برعاية مثل هذا الحدث الفنى الراقى للعام الرابع، حيث أقيم المعرض الأول فى المتحف المصرى بالتحرير فى عام 2017، والثانى كان فى قصر الأمير محمد على بالمنيل عام 2018، والثالث فى أقدم المدن التراثية وهى القاهرة التاريخية عام 2019، واليوم فى منطقة أهرامات الجيزة، حيث يجتمع الفن المعاصر مع عراقة الحضارة المصرية القديمة فى حوار ثقافى رائع ومتناغم. وأوضح أن الدعم الذى توليه الوزارة لمثل هذه الفعاليات يأتى فى إطار الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر، التى تهدف إلى إبراز المقصد السياحى المصرى كمقصد نابض بالحياة.

حضر حفل الافتتاح سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من السفراء العرب والأجانب فى مصر، ومجموعة من الشخصيات العامة والفنانين المصريين والأجانب.