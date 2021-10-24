«السياحة» عن طلب المطاعم تعديل مواعيد الغلق: «قرار دولة»

علقت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، اليوم، على طلب غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بتعديل مواعيد الإغلاق التي حددتها الدولة مؤخرًا في ضوء الإجراءات المتبعة لمواجهة وباء كورونا، موضحة أن مواعيد الغلق الجديدة قرار دولة لا يخص منشآت معينة دون غيرها، كاشفة أن قرارات الغلق ستسري أيضًا على المولات والورش، وأن وزارة السياحة تحترم هذه القرارات، وفي نفس الوقت تدرس طلبات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بعد عرضها على اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس الوزراء.

عرض الطلبات على لجنة السياحة بمجلس الوزراء

وأضافت «شلبي»، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على شاشة «صدى البلد»، أن اللجنة الوزارية للسياحة حين ترى أن هذه القرارت بالفعل تؤثر بشكل سلبي على السياحة تعيد النظر فيها.

وحول استعداد وزارة السياحة لتطبيق الحد الأدني لأسعار الفنادق بداية من مطلع نوفمبر، أوضحت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن الوزارة لا تجبر الفنادق على سعر محدد، وإنما تريدها أن تطبق حدًا أدني للأسعار، خاصة أن العالم أجمع خارج من أزمة وباء كورونا العالمي، ونجحت مصر في الفترة الأخيرة في التعافي بشكل ملحوظ على مستوى القطاع السياحي، وبدأت تستقبل وفود سياحية بنسبة أكبر مما سبق.

تطبيق الحد الأدني لأسعار الفنادق

وأشارت إلى أن وزارة السياحة يهمها في المقام الأول جودة المنتج السياحي، موضحة أن قرار تطبيق الحد الأدني لأسعار الفنادق ليس قرارًا منفردًا؛ بل جاء في ضوء قرار تطبيق معايير التقييم الجديدة للفنادق.

ولفتت إلى أنه كانت هناك الكثير من المشاكل خلال الفترة الأخيرة على مستوى تقييمات الفنادق، قبل صدور قرار وزير السياحة بإعادة تقييم الفنادق، متابعة: «عشان الفندق اللي بيقول إنه 4 نجوم، يبقى فعلا 4 نجوم، ميبقاش فندق بيسمي نفسه 5 نجوم، وهو الخدمة بتاعته لا ترقى، وبالتالي نخسر سمعتنا وسط الأسواق السياحية الأخرى».