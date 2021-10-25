أسعار زيوت السيارات الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم (مستند)

أعلنت شركات زيوت السيارات، ومنها شركة التعاون للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن ارتفاع أسعار زيوت السيارات، يبدأ العمل بها بداية من اليوم الإثنين، وأبلغت شركات إنتاج زيوت المحركات، الوكلاء وكبار التجار والموزعين بقائمة الأسعار الجديدة.

وحصلت «الوطن» على مستند يوضح الأسعار الجديدة التي سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة بدأً من اليوم لزيوت السيارات الخاصة بشركة التعاون للبترول والعاملة في مجال التسويق للمنتجات البترولية والزيوت.

بدأت محطات الوقود وورش الصيانة برفع أسعار زيوت السيارات الجديدة، بسبب ارتفاع سعر المواد الأساسية المصنعة للزيت في العالم، ما دفعهم لرفع أسعار للعبوة الواحدة، وفق الأسعار التي وضعتها الشركات.

ويبدأ تطبيق الأسعار الجديدة، بداية من اليوم الإثنين، 24 أكتوبر 2021، وفق ما أعلنة المستند الخاص بالشركة.

الارتفاعات جاءت بسبب أسعار النفط العالمية

وقال وائل شهبون المستشار الإعلامي لاتحاد الغرف التجارية، إن أسعار زيوت المحركات تتأثر بالعديد من العوامل العالمية.

وأضاف شهبون في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ارتفاع أسعار النفط العالمية أثر بشكل كبير على أسعار مشتقات البترول وأسعارها في السوق المحلي والتي تدخل بشكل كبير في صناعة الزيوت.

وأشار إلى انه هناك مواد بترولية يتم استيرادها من الخارج والتي تدخل في تصنيع الزيوت الخاصة بمحركات السيارات، والتي تؤثر تحركاتها العالمية على السوق المحلي.

وجاءت ارتفاعات أسعار زيوت المحركات بشكل متوقع خاصة مع بدء صعود أسعار النفط عالميا، وهو ما انعكس أثره على ارتفاع أسعار الخدمات وبعض المواد الخام والمكررة المساعدة في تصنيع الزيوت والتشحيم، بخلاف النقل والشحن والتأمين.

حيث يؤثر الارتفاع في أسعار الزيوت الأساسية يؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج زيوت السيارات، وهو ما دفع الشركات إلى رفع أسعارها.