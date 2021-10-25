مواصفات وأسعار هيونداي النترا الجديدة 2022 بعد الزيادة الأخيرة

يعاني السوق المصري من زيادات متكررة في أسعار السيارات خلل الآونة الأخيرة منذ انتشار وباء كورونا وانتشار أزمة الرقائق الإلكترونية، التي تسببت في خفض الإنتاج العالمي من السيارات، وقلة أعداد طرازات بعينها في السوق المصري والعالمي، والذي بدوره تسبب في نشر ظاهرة الأوفر برايس على السيارات.

ومن أبرز الطرازات التي شهدت زيادة جديدة على أسعارها في السوق سيارة هيونداي النترا HD الجديدة 2022، وخلال السطور التالية تستعرض الوطن مواصفات وأسعار السيارة بحسب وكيلها في السوق المصري.

أسعار هيونداي النترا الجديدة 2022.

تتوافر السيارة في السوق المصري بأربع فئات مختلة التجهيزات وسعر الفئة الأولى 255 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ262 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 275 ألف جنيه والفئة الرابعة بسعر 279 ألف جنيه.

مواصفات هيونداي النترا الجديدة 2022

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 121 حصان، و عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم / ساعة في غضون 11.3 ثانية، تستهلك السيارة متوسط 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تصل السرعة القصوى للسيارة 182 كم/ ساعة.

أبعاد السيارة

تأتي السيارة بأبعاد (4505 ملم الطول، 1541 ملم العرض، 1490 ملم الارتفاع، 2650 ملم طول قاعدة العجلات).

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 160 ملم.

-تصل سع الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 402 لتر.

-تصل سعة خزان الوقود 53 لتر.

وتتوافر السيارة بعدد فئات مختلفة التجهيزات، مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «نظام فرامل ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، وسائد هوائية للراكب الأمامي، جنوط 15 و 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، نظام الحماية ضد السرقة، وفتحة سقف كهربائية».