5 نصائح طبية للعلاج من الإنفلونزا الموسمية بالمنزل.. بينها شرب السوائل

قال الدكتور هاني عبد المالك، أخصائي باطنة عامة والجهاز الهضمي، إن فصل الخريف يشهد العديد من المتغيرات المناخية التي قد تسبب الإصابة بفيروس الإنفلونزا في كثير من الأحيان، والتي تؤدي إلى تضاعف بعض الحالات وتؤثر سلبا على صحتهم، وفي ظل جائحة كورونا يعتقد البعض أن هناك تشابه كبير بين أعراض الإنفلونزا وجائحة كورونا.

تشابه كبير بين أعراض كورونا والإنفلونزا

وأضاف «عبدالمالك» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تشابه كبير بين أعراض كورونا والإنفلونزا، ويمكن أن يحدث لبس للشخص المصاب، ولكن هناك بعض الأعراض الجانبية التي يمكن من خلالها التمييز بين كورونا والإنفلونزا، مثل فقدان حاسة الشم والتذوق طول مدة الإصابة، وفي حالة وجود هذه الأعراض تكون مصاب بفيروس كورونا وليس بالإنلفونزا.

نصائح لتجنب مضاعفات الإنفلونزا

وأشار إلى أن هناك بعض النصائح العلاجية التي يجب على مصابي الإنفلونزا الالتزام بها أثناء فترة الإصابة في المنزل، وهذه النصائح تساعد على سرعة الشفاء من الإصابة وتتمثل في:

- رطوبة جيدة

يجب التواجد في مكان رطب، لأن الهواء الجاف يسبب تهيج الجيوب الأنفية والحلق، ويزيد من عدم الشعور بالراحة، بالإضافة للعديد من الآثار الجانبية التي تؤثر سلبا على صحة الأشخاص المصابين.

- شرب كميات من السوائل

يحتاج الجسم كميات كبيرة من السوائل، حيث تساعد على تقليل بعض الأعراض الجانبية للبرد.

- الابتعاد عن التدخين

الامتناع عن التدخين وتجنبه بصورة كاملة لأنه يساعد من مضاعفات الإنفلونزا.

- عدم اسخدام أدوية دون استشارة الطبيب

هناك بعض الأشخاص المصابين بفيروس الإنفلونزا يكون عندهم رغبة في تناول بعض المسكنات أو المضادات الحيوية دون الذهاب للطبيب المختص، ويمكن هذه الأعراض تؤثر سلبا على صحة هؤلاء وعلى الجهاز المناعي.

- إبقاء الرأس مرتفعا أثناء النوم

عند الإصابة بالإنلفونزا لا بد من إبقاء الرأس مرتفعا لعدم انسداد الجيوب الأنفية والتي يمكن أن تزيد من مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا.