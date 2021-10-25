طبيب يحذر من أخذ جرعات مختلفة من لقاح كورنا

قال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، إن أخذ جرعات مختلفة من لقاحات كورونا غير مستحب، ولابد من أخذ الجرعتين من نفس اللقاح حتى تكون نسبة الفاعلية عالية ويؤدى اللقاح نتائجه المرجوة مع الحفاظ على نسب الفاعلية اللقاح التي صنع لأجلها.

هناك بعض الحالات التي يمكن أن تحصل على جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا

وأضاف ثروت في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك بعض الأوقات يمكن من خلالها أخذ جرعات مختلفة من اللقاح عند الضرورة مثل الرغبة في السفر، أو الرغبة في أخذ جرعة مختلفة عقب انتهاء المهلة المحددة لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لقضاء بعض المصالح في المؤسسات التي تطلب إثبات الحصول على جرعة كورونا.

لابد أخذ الجرعتين من نفس اللقاح

وتابع ثروت، أنه لابد الالتزام بأخذ الجرعتين من لقاح كورونا واحد حتى تكون نسبة الفاعلية عالية وتحمي من الإصابة بفيروس كورونا أو تقليل المضاعفات المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا أو أحدى متحوراته.

أخذ الجرعتين يؤثر سلبا على جهاز المناعة

وعن الأعراض المصاحبة عند أخذ جرعتين من اللقاح مختلفتين، أكد أن الأعراض المصاحبة عند أخذ الجرعتين من لقاحين مختلفين تتشابه كثيرًا في الأعراض المصاحبة عند أخذ الجرعتين من لقاح واحد، ولكن هناك بعض الأعراض التي تم رصدها وفقًا لتجارب السريرية عند أخذ الجرعتين من لقاح مختلف يمكن أن تؤثر على جهاز المناعة وتسبب بعض المضاعفات تكون نتائجها العكسية عالية خاصة عن أصحاب الأمراض المزمنة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

وأكد على ضرورة أخذ اللقاح في الوقت الحالي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ومع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة أوقات العمل أو الدراسة أو الترفيه في الأماكن السياحية أو المناسبات المختلفة، مع ارتداء الكمامة وغسيل اليدين لمدة 20 ثانية متواصلة، مع مراعاة التباعد الجسدي والاجتماعي.