وظائف بنك أبوظبي الأول.. تعرف على الشروط والمؤهلات

نشر بنك أبوظبي الأول عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت تفاصيل وظائف شاغرة، للعمل لدي البنك الإماراتي في القاهرة شرط توافر مجموعة من المهام والمسؤوليات، للراغبين في التقديم عبر الموقع الرسمي للبنك وجاءت على النحو التالي:

1- وظيفة رئيس تسويق المنتجات والقطاعات

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- من 8 إلى 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة، ويفضل أن يكون ذلك على الأقل 4 سنوات في وضع مماثل في الصناعة المصرفية.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- على دراية جيدة بالهيكل التنافسي للسوق وممارسات الصناعة ولوائحها.

- مهارات قوية في القيادة واتخاذ القرار.

- مهارات تحليلية قوية.

- الهدف والنتائج الموجهة.

- قدرات حل المشكلات والمبادرة.

- عقل مبدع مع التركيز على التفاصيل ومهارات سرد القصص.

- المشاركة في أنشطة تسويق المنتجات والقطاعات وتنفيذها من أجل تعزيز حضور البنك، ودعم توسيع قنوات التوزيع عبر حملات المنتجات وتوليد فرص الإيرادات عن طريق تعزيز تطوير مبادرات جديدة تتماشى مع أهداف البنك والقسم.

2- وظيفة رئيس الفروع تسويق BTL

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- من 6 إلى 8 سنوات من الخبرة في الخبز ذات الصلة لا تقل عن 4 سنوات في وظائف مماثلة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- خبرة في التعامل مع أنشطة BTL بما في ذلك الأحداث والطباعة والتنشيطات على الأرض.

- على دراية جيدة بالهيكل التنافسي للسوق وممارسات الصناعة ولوائحها.

- مهارات قوية في القيادة واتخاذ القرار.

- تأكد من اتساق التواصل مع العلامة التجارية عبر جميع الفروع وفقًا لإرشادات الشركة الخاصة بالعلامة التجارية، والتأكد من تلبية متطلبات فرع البنك المركزي المصري في الوقت المناسب، بالإضافة إلى التعامل مع جميع متطلبات الاتصال داخل شبكة فروع البنك.

3- وظيفة رئيس العلامة التجارية للشركة والاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- أكثر من 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في القطاع المصرفي مع 4 سنوات على الأقل في مناصب مماثلة من المسؤوليات الإدارية المتزايدة تدريجياً في قسم التسويق الرقمي.

- درجة الماجستير في إدارة الأعمال ميزة إضافية.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- على دراية جيدة بالهيكل التنافسي للسوق وممارسات الصناعة ولوائحها.

- مهارات قوية في القيادة واتخاذ القرارمهارات تحليلية قوية.

- قدرات حل المشكلات والمبادرة.

- قيادة الاتصال بالعلامة التجارية للشركات والأنشطة لتعزيز وجود البنك، عبر حملات العلامة التجارية في مختلف القنوات الإعلامية بما في ذلك، الحملات الإعلامية، والعلاقات العامة (PR) وأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، والرعاية والتحالفات الاستراتيجية لتوليد فرص الإيرادات عبر تعزيز حقوق ملكية العلامة التجارية.