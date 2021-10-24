إزالة حالتي تعد على أملاك السكك الحديدية في المنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية من تنفيذ قراري إزالة وإخلاء إداري على أملاك السكك الحديدية، الأولى محل عصير دون ترخيص، والثانية تنفيذ قرار إخلاء إداري لأحد المكاتب والمخازن وتسليمه لهيئة السكك الحديد.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين

قاد الحملة الدكتور رجب قياتي، مصطفى الدبيكي، نائبي رئيس مدينة المنيا، ورؤساء أحياء غرب وشمال وجنوب ووحدة التنظيم، وقوات مكبرة من الشرطة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وكثفت الوحدات المحلية حملات النظافة بقرى وأحياء المنيا للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين، وقال حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير، إنه جرى رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من منطقة الشئون وترعة عبده والمستودع بالمدخل الغربي لقرية دمشير ونقلها إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

رفع 20 طن مخلفات وتراكمات من قرية دماريس

وقال محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية، إنه جرى رفع 20 طن مخلفات وتراكمات من قرية دماريس بمتابعة وليد مهران إدارة المخلفات الصلبة، ونقلها إلى المقالب العمومية لتوفير بيئة صحية.

وأكد أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية، على استمرار وتكثيف حملات النظافة بالقرية حيث جرى رفع 15 طن مخلفات وتراكمات من نقطة تجمع شارع المجرى وأمام مدخل القرية وترعة كوم الزهيري، ونقلها إلى المقالب العمومية للحد من انتشار الأمراض والفيروسات وخاصةً فيروس كورونا.

كما تابع «عمران» إزالة حالة تعد على أراض زراعية على مساحة 1 قيراط بمساحة 25 مترا بقرية بني أحمد الغربية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأكد اللواء ياسرعبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال والتصدي بكل قوة لأي نوع من أنواع التعديات، والضرب بيد من حديد لمواجهة التعديات والبناء المخالف على أملاك الدولة.