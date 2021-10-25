ضبط 275 قضية مخدرات وتنفيذ 62691 حكما قضائيا في يوم واحد

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

تنفيذ 62691 حكما قضائيا متنوعا

ضبط 172 سلاح ناري، بحوزة 138 متهمًا.

تنفيذ 62691 حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:

275 حكم جناية.

18295 حكم حبس جزئي.

3225 حكم حبس مستأنف.

30955 حكم غرامة.

9941 حكم مخالفة.

ضبط 17710 أقراص مخدرة

ضبط تشكيل عصابى ضم متهمين، ارتكبا 2 حادث سرقة متنوعة.

ضبط 275 قضية مخدرات، بحوزة 280 متهمًا، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 60,049 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 13,975 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 7,459 كيلو جرام.

كمية من مخدرة الشابو وزنت 1٫337 جرام.

كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,020 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 517 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 280 جراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 78 جراما.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 3 جراما.

17710 أقراص مخدرة.

ضبط 20944 مخالفة مرورية

في مجال ضبط السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 29 متهما.

ضبط 31 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

ضبط 317 دراجة نارية مخالفة.

ضبط 20944 مخالفة مرورية.

فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.