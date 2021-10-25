مدبولي لممثلي 90 شركة فرنسية: الطريق ممهد أمامكم للاستثمار في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ممثلي 90 من الشركات الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي MEDEF بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق، والسفير المصري بفرنسا، وريجيس مونفرونت، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي-المصري، والوفد الوزاري المصري، وشهد اللقاء عرض فيلم تسجيلي باللغة الفرنسية، يوضح المشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها في مصر، خلال السنوات السبع الماضية.

واستهل ريجيس مونفرونت، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي -المصري، حديثه بالترحيب بالدكتور مصطفي مدبولي، معربا عن تقديره لتلبيته الدعوة للقاء ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في مصر، للاستماع لمطالبهم، والتباحث معهم بشأن سبل تعزيز الشراكات المستقبلية في العديد من المجالات لاسيما الطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، وغيرها، داعيا رئيس الوزراء لإطلاع الشركات الفرنسية على أداء الاقتصاد المصري، وأهم القطاعات ذات الأولويات التي يمكن تعزيز التعاون فيها.

الشركات الفرنسية بحماسة لتوسيع نطاق أعمالها في مصر وتعزيز الشراكات المستدامة

ولفت مونفرونت، بحسب بيان عن مجلس الوزراء، إلى تطلع الشركات الفرنسية بحماسة لتوسيع نطاق أعمالها في مصر وتعزيز الشراكات المستدامة، لاسيما في ضوء ما لمسوه خلال السنوات الماضية من جهود جادة للحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد، بل ونجاحها في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال وباء كورونا، الأمر الذي لقي إشادة من المؤسسات المالية العالمية، خاصة صندوق النقد الدولي.

واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء، بالإعراب عن سعادته بالحديث مع هذا العدد الكبير من ممثلي الشركات الفرنسية.

جم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا في 2020 بلغ نحو 3 مليارات دولار بزيادة 20% عن 2019

وثمّن رئيس الوزراء العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط مصر وفرنسا، مشيرا إلى أنّ فرنسا كانت ولا تزال شريكا مهما وداعما رئيسيا لمصر، لافتا إلى أنّ هذه العلاقات المتميزة أسهمت في تحقيق زيادة مستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 3 مليارات دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 20%، مقارنة بعام 2019.

وأضاف أنّ مصر واحدة من أهم الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية الفرنسية، والتي تبلغ نحو 5 مليارات يورو، في ظل وجود نحو 165 شركة فرنسية في مصر توفر 38 ألف فرصة عمل، في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك مواد البناء والأدوية والفنادق والبنوك.

الطريق ممهد أمام الاستثمارات الفرنسية للانخراط بقوة في المشروعات القومية الضخمة بمصر

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنّه في ضوء الإجراءات المتخذة لتجاوز أزمة وباء كورونا وتحفيز اقتصاد بلداننا، فإننا بحاجة إلى التعاون لتعزيز وتنويع العلاقات الاستثمارية والتجارية في الفترة المقبلة؛ لتعويض الصدمة الوبائية والتغلب عليها، لافتا إلى تمتع مصر بإمكانات اقتصادية ضخمة، وفرص استثمارية واعدة للشركات الفرنسية في عدة مجالات، ومؤكدا أنّ الطريق أصبح ممهدا للاستثمارات الفرنسية للانخراط بقوة في المشروعات القومية الضخمة المصرية، بفضل الإرادة السياسية القوية التي تجلت دائما خلال العديد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين.

واستعرض رئيس الوزراء، لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية والتجارية في ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأهم قطاعاتها، موضحا أنّ مصر تنفذ خطة تنمية طموحة للمستقبل؛ حيث أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» في فبراير 2016، فضلا عن التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016، لتحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، وتبني برنامج شامل ومستدام لتحقيق النمو القائم على تعديل السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وتحرير سعر الصرف.

ولفت رئيس الوزراء إلى إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي كونه نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادي، حيث انخفض عجز الموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي من 12% عام 2013 إلى 7.8% عام 2020، وانخفضت معدلات التضخم أيضًا من 11% إلى 5.7%، وانخفضت معدلات البطالة من 12.4% إلى 7.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2021، كما عزّز البرنامج مرونة أسعار الصرف.

التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من التغلب على الآثار السلبية لوباء كورونا

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من التغلب على الآثار السلبية لوباء كورونا، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، مشيرا إلى أنّ الطرح الناجح لشركة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية في البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، تمت تغطيته بأكثر من 61 مرة، ووصل معدل الاستثمارات الأجنبية به إلى 72%.

«حياة كريمة» مشروع وطني لخدمة 58 مليون مصري بميزانية تقديرية 40 مليار يورو

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ التنمية البشرية والحماية الاجتماعية كانتا دوما في صميم برنامج الإصلاح المصري، ومصر التزمت أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لتقليل التأثيرات السلبية، لذلك جرى إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير المناطق الريفية بميزانية تقديرية تبلغ 40 مليار يورو.

وأضاف رئيس الوزراء أنّه ولأول مرة يتم تنفيذ مشروع وطني واحد لخدمة نحو 58 مليون مواطن في 3 سنوات، ويفي في الوقت نفسه بجميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين المصريين، حيث يتضمن المشروع تطوير البنية التحتية جنبًا إلى جنب مع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى زيادة الاستثمار الحكومي في قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 170% خلال الفترة 2018-2021، وإيلاء اهتمام خاص بالتعليم، لافتا إلى أنّ ذلك دعم نهج الدولة في تعزيز كفاءة العنصر البشري الذي تزخر به مصر، حيث تزيد نسبة الشباب بين السكان عن 60%.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ مصر تطمح حاليا لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي وفقا للأهداف الموضوعة لتعزيز الأداء الاقتصادي للدولة، حيث تهدف إلى تحقيق معدل نمو يقدر بـ5.4% للعام المالي 2021/2022، ورفع معدل النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل ما بين 6% إلى 7%، بما يعكس قدرات الاقتصاد المصري وإمكانياته الواعدة.

وأضاف أنّه لتحقيق ذلك، فإنّ الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يركز على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوي ومستدام.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن باريس ستشهد غدًا إطلاق برنامجنا القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لافتاً إلى أن البرنامج يسلط الضوء على الركائز التي ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري ليكون أكثر قدرة على المنافسة، وتحقيق إنتاجية أعلى، وذلك من خلال التركيز على قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع معدلات مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 26% لعام 2019/2020 إلى ما بين 30 و 35% لعام 2023/2024.

وأضاف رئيس الوزراء أنّ مصر ركزت على خلق بيئة أعمال جذابة بشكل عام، وذلك من خلال عدة آليات تضمنت تطوير البنية التحتية التي تجعل مصر إحدى أكثر الدول قدرة في الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والطاقة والنقل والطرق، بالتوازي مع تحديث الإطار التشريعي بشكل قائم علي منهجية تعزز مركزية دور القطاع الخاص من خلال حزمة من التعديلات التشريعية، تشمل قانون الاستثمار الجديد، وقانون تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون حماية المنافسة، والرخصة الذهبية، وتحديث ورقمنة النظام الجمركي، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وتوسع مراكز خدمات الاستثمار في جميع أنحاء مصر، إضافة إلى عدد من القوانين الجديدة التي يتم صياغتها، مشددا على أنّ مصر تؤمن بأهمية القطاع الخاص في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ونمو اقتصادي مستدام.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ برنامج الإصلاح الهيكلي يقدم المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات، بما في ذلك الاستثمار في المدن الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنّ مصر تحرص على الاستفادة من الخبرات الفرنسية، والتعاون مع فرنسا في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات ومكوناتها، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل، والطاقة، والمياه، والصناعات الطبية، وغيرها.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أنّ الإمكانيات المتاحة للاقتصاد المصري تعزّز إمكانية تحقيق قفزات كبيرة في هذه المجالات الاستثمارية، خاصة أنّ مصر تعد بوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، من خلال الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف الموقعة مع الدول الأفريقية والأوروبية والعربية، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أمريكا اللاتينية.

وأكد رئيس الوزراء أنّه على الرغم من فرض وباء كورونا تحديات غير مسبوقة على البشرية ككل، لم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها، إلا أنّ الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها نجحت في تعزيز مرونة الاقتصاد، ووفرت للحكومة مساحة مالية كافية لاتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة، لافتاً إلى وضع سياسات استباقية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستدامة النشاط الاقتصادي، وتم التركيز على دعم القطاعات المتضررة، من خلال سياسات التحفيز النقدي والمالي، وكذلك مساعدة الفئات المتضررة على تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنّ هذه الإجراءات نجحت في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الأزمة، ولقيت ترحيبا من كبرى المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بقوة وقدرة الاقتصاد المصري على معالجة الأزمة، كونه الاقتصاد الوحيد في المنطقة ومن بين عدد محدود من اقتصادات العالم التي حققت معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019-2020، إضافة إلى الحفاظ على مكانة مصر كأكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مشيرا إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري لنحو 5.2% للعام المالي 2021/2022.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن تطلعه لزيادة الاستثمار الفرنسي المباشر في مصر في المستقبل القريب في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد رغم تفشي وباء كورونا، مؤكداً للمستثمرين الحريصين على توسيع نشاطهم في السوق المصرية أن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم في هذا الصدد.

ولفت رئيس الوزراء إلى قرب افتتاح المتحف المصري الكبير وتطلعه إلى قيام المزيد من السائحين الفرنسيين بزيارة المتحف الجديد والأماكن التاريخية الأخرى في مصر.