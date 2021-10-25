دول العالم تستعد لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

بدأت الصين اليوم الإثنين، في تطبيق إجراءات تلقي لقاحات فيروس كورونا للأطفال الذين من عمر 3 سنوات، ويأتى ذلك بعد أن أصدرت الحكومات المحلية في خمس مقاطعات إشعارات تعلن فيها أن سيتطلب من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 11 عامًا الحصول على التطعيم، وذلك تخوفًا من انتشار الفيروس داخل البلاد.

مخاوف تفشى فيروس كورونا بالصين

من جهة أخرى، تم تأجيل ماراثون بمدينة بكين، أحد أهم الفعاليات الرياضية بالمدينة، وذلك في الوقت الذي حذر فيه لجنة الصحة الوطنية الصينية، من سرعة انتشار فيروس كورونا في البلاد، مع ارتفاع حصيلة الإصابات.

وبحسب اللجنة، تم تسجيل، اليوم الإثنين، 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأفادت اللجنة إنها سجلت 35 حالة إصابة محلية بالفيروس في البلاد، و4 حالات أصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

28 مليون طفل قادرين على تلقي لقاح كورونا

وفى سياق متصل، قال كبير مستشاري البيت الأبيض للشئون الطبية، أنتوني فاوتشي، إن حوالي 28 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا في الولايات المتحدة سيكون متاح لهم تلقي لقاح كورونا من شركة فايزر في مطلع شهر نوفمبر القادم، بحسب ما ذكرته موقع قناة «سي إن إن» الأمريكية.

ومن المتوقع أن تجتمع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، غدًا الثلاثاء لمناقشة ترخيص لقاح كورونا من شركة فايزر للأطفال الأصغر سنًا وإذا تم الاتفاق على بذلك، فسيصبح أول لقاح متاح للأطفال الأصغر سنًا في العالم.

وكانت شركة فايزر بالتعاون مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، في وقت سابق، قد أعلنت عن وثائق حول فعالية جرعة الأطفال من لقاح فايزر، كما أن بيانات الشركة أوضحت فاعلية اللقاح بنسبة 90.7 %، ضد الأمراض لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.