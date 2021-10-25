السيسي يهنئ طلاب الكليات العسكرية: ربنا يحفظ الجيش والشرطة من كل سوء

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، خريجي الكليات العسكرية، قائلا: «انتوا مقبلين على مرحلة جديدة، أتمنى لكم كل التوفيق، إحنا بذلنا الجهد معاكم ككلية وقوات مسلحة كخريجين وخريجات، ولكن أنتم تكملوا تأهيلكم وإعدادكم لأنفسكم، إضافة للي بيعمله الجيش والشرطة من تأهيل لضابطهم».

السيسي يهنئ أسر الخريجين

وأضاف الرئيس خلال حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية: «بهنئ الأسر والعائلات، وبقولكم متشكرين وربنا يحفظ ولادكم وولادنا، ويحفظ الجيش والشرطة من كل سوء».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدّق على تعيين خريجي دفعات 115 حربية، و72 بحرية، و88 جوية، و49 دفاع جوي، والدفعة 114 حربية حاملي المؤهلات العليا، والدفعة 50 معهد فني برتبة الملازم تحت الاختبار، والدفعة 58 فنية عسكرية والدفعة الأولى من الحاصلين على الدراسات العليا تحت الاختبار طبقا درجاتهم العلمية، اعتبارا من 30 يونيو 2021.

كما صدّق الرئيس على تعيين خريجي الدفعة الثالثة من كلية الطب بالكليات المسلحة برتبة الملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار، اعتبارا من 1 أكتوبر 2021، ومنح أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لأدائهم واجباتهم بتفانٍ وإخلاص أثناء الدراسة.