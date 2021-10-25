5 خطوات لإعادة تشغيل الرقم السري لبطاقة البدال التمويني.. اعرفها

يقع بعض البدالين التموينيين في خطأ نسيان الرقم السري الخاص بالبطاقة التي يمتلكها كل بدال تمويني، خاصة مع محاولة إدخال أرقام خاطئة لعدة مرات، مما يؤدي لإيقاف البطاقة.

متي يتوجب على البدال التوجه لمكتب التموين؟

وفي هذه الحالة يتوجب على البدال التمويني البدء في بحث إعادة تشغيل الرقم السري الخاص به لتفعيل البطاقة مرة أخرى، وهو الأمر الذي يتم من خلال عدة خطوات تنفذ في المكتب التمويني التابع له البدال والواقع في نطاق دائرته الجغرافية.

خطوات إعادة تشغيل الرقم السري للبدال التمويني

1- يقوم البدال بتحرير نموذج أداء خدمة في مكتب التموين، لإصدار رقم سري جديد.

2- يمكن للبدال التمويني اختيار إعادة تشغيل الرقم القديم، وذلك في حالة نسيان البقال للرقم السري الخاص ببطاقته أو إدخال الرقم السري خطأ، وتكرار المحاولة لعدة مرات.

3- يقوم مكتب التموين بإرسال نموذج أداء لخدمة بعد الاعتماد على مركز الخدمة لتنفيذه.

4 - يقوم مركز الخدمة بإصدار رقم سري جديد للبدال أو تشغيل القديم طبقا لتعليمات مكتب التموين.

5 - يقوم مركز الخدمة بتسليم الرقم السري الجديد للبدال بعد التأكد من شخصية البدال عن طريق مراجعة بطاقة الرقم القومي الخاص به ونموذج الخدمة المعتمد من مكتب التموين.

هل يوجد رسوم مطلوبة لإعادة تشغيل الرقم السري للبدال التمويني؟

أوضحت مكاتب التموين بأن خدمة إعادة تشغيل الرقم السري للبدال التمويني، تقدم مجانا للمواطنين من البدالين التموينيين دون أي رسوم مالية.

فيما حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين حاملي البطاقات التموينية من ترك بطاقاتهم لدى البدالين التموينيين، تجنبا لإلغاء البطاقة التموينية وسقوط مقررات الدعم التمويني عنها.