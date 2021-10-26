حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 26-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعشق مواليد برج العذارء التجديد دائما وتجربة كل ما هو جديد، ويحب أصحاب البرج القراءة والاطلاع كثير فهم مثقفون.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

الشمس في منزل العلاقات تمنحك نشاطا وإشراقة وتحسن التفاوض.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

القمر بمنزل الأصدقاء وقد تكون الصداقة اليوم ملاذا مهما من الهموم بالنسبة لك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.