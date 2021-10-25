حظك اليوم برج العذراء الاثنين 25-10-2021 مهنيا وعاطفيا

صفات مميزة يتمتع بها مولود برج العذراء وفي مقدمتها أنّه شخصية صبورة وذكية، كما أنّه يحاول الترفيه عن نفسه أغلب الوقت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في وضع معاكس يجعلك اليوم تميل للتشدد والعصبية، وينصحك الفلك ألا تبدد طاقتك في انفعالات لا طائل من ورائها.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

رغم الضغوط.. الشمس بمنزل العلاقات تمنحك طاقة وتعرف كيف تستغل الفرص المتاحة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء المطرب كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.