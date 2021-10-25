ضبط موظف بتهمة الاتجار في «بيتكوين».. ربح 500 ألف جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ موظفا بإحدى الشركات مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة، مارس نشاطا إجراميا ببيع وشراء العملات الافتراضية بيتكوين والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات ومقرها بإحدى الدول الأجنبية عبر شبكة الإنترنت.

بيع البيتكوين

وأوضحت التحريات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، أنّ المتهم يعمل في بيع العملة الافتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبي شراء تلك العملات عن طريق شبكة الإنترنت، عن طريق محافظ إلكترونية أنشاها لهذا الغرض، فضلا عن إنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على فيس بوك، للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل في العملات الافتراضية خاصة بيتكوين، بغرض استثمار أموالهم في هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبيّن أنّ حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندي، بلغ 500 ألف جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.