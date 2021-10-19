ضبط شخص متهم بالإتجار في «البيتكوين» بتعاملات بلغت 500 ألف جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة البحيرة بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل في بيع وشراء العملات الافتراضية (بيتكوين) والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية، عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

ويعمل المذكور في بيع العملة الافتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبي شراء تلك العملات وذلك عن طريق محافظ إلكترونية أنشأها المتهم لهذا الغرض، حيث يقوم بالبيع لراغبي الشراء عبر الإنترنت وتحويل أجزاء من العملة الواحدة حسب القيمة المتفق عليها مقابل البيع إلى مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، وتحويلها على محفظته الإلكترونية أو على حساباته البنكية، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل في العملات الافتراضية خاصةً (بيتكوين)؛ بغرض استثمار أموالهم في هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية وذلك بالمخالفة للقانون.

500 ألف جنيه مصري حجم تعاملات المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (500) ألف جنيه مصري.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.