مدبولي: مصر تتطلع لزيادة حجم أعمال «كريدي أجريكول» في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المدير العام لبنك كريدي أجريكول، فيليب براساك، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال زيارته إلى فرنسا.

«كريدي أجريكول» يشيد بتحسن مناخ الأعمال في مصر

واستهل براساك اللقاء، بحسب بيان عن مجلس الوزراء، بالإعراب عن سعادة البنك بكونه من البنوك الأجنبية العاملة في مصر، مشيدا بالتحسن الذي شهده مناخ الأعمال في مصر خلال الفترة الأخيرة، ومعربا عن تطلعه لاستكشاف مزيد من فرص التعاون في السوق المصرية.

حجم نشاط وأعمال بنك كريدي أجريكول في مصر

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بحجم نشاط وأعمال بنك كريدي أجريكول في مصر، وتطلعه لزيادة حجم ونطاق أعمال البنك في الفترة المقبلة، خاصة في القطاعات الثلاثة التي تحظى بالأولوية في خطة الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة المصرية، وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

معيط: مصر أول دولة في أفريقيا تصدر السندات الخضراء

في ذات السياق، أشار الدكتور محمد معيط إلى أنّ مصر أصدرت السندات الخضراء، كأول دولة في أفريقيا تصدر هذا النوع من السندات، معربا عن تطلعه للتعاون مع البنك في الفترة المقبلة، في حال ما تقرر إصدار مزيد من هذه السندات.

«كريدي أجريكول» يتطلع لعلاقات تعاون وشراكة ممتدة مع مصر

وعقّب المدير العام لبنك كريدي أجريكول، مؤكدا تطلع البنك لعلاقات تعاون وشراكة ممتدة مع مصر، مؤكدا أنّ البنك سيتواصل مع مسؤولي وزارة المالية فيما يخص مجالات التعاون المحتملة.