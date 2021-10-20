«المترو»: القطارات الكورية في مرحلة التجارب.. ولم نحدد موعد تشغيلها

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أن الشركة تعاقدت على توريد 6 قطارات كورية مكيفة، للعمل بالخط الثاني للمترو «المنيب - شبرا الخيمة»، موضحاً أنه تم توريد أول قطار منذ 4 أشهر تقريباً، وأن القطار الكوري ما زال تحت التجارب، حيث يتم تجربته على السكة بدون جمهور.

وأوضح متحدث المترو، أنه حتى الآن لم يُحدد موعد تشغيل القطار الكوري، لأن التشغيل التجريبي يستمر لمدة شهرين كاملين، منوهاً بأن العقد يشمل توريد قطع الغيار اللازمة لمدة ثماني سنوات بعد فترة الضمان بتكلفة إجمالية نحو 130 مليون دولار، إضافة إلى 63 مليون جنيه مصري.

عبدالهادي: شاشات «LCD» لتزويد الركاب بمعلومات الرحلة

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه عقب انتهاء التشغيل التجريبي لأول قطار كوري، سيتم تشغيله أمام الركاب بالخط الثانى للمترو مباشرةً، مؤكداً أن القطارات الكورية الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة، كما أنها مزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، إضافة إلى تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

وأضاف، أن داخل العربات شاشات «LCD» لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة، كما يمكن استخدامها تجاريا في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، وبأعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، بأن الشركة وضعت خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو، خلال الفترة المقبلة، مؤكداً تخصيص أماكن للكراسي المتحركة بالقطارات الكورية الجديدة، وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، كما تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.

ونوه «عبدالهادي»، بأن الشركة تقوم بصفة مستمرة بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

وذكر أن غرفة العمليات المركزية بالشركة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين صفوف الركاب منذ ظهور الجائحة.