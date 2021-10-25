محافظ البحيرة عن خطة الاستعدادات للتعامل مع الأمطار: «جهزنا 1262 معدة»

كشف اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن استعدادات المحافظة لمواسم الأمطار الغزيرة، التي من المتوقع أن تتعرض لها مصر خلال فصل الشتاء القادم، موضحا أن المحافظة أعدت خطة لمواجهة تلك الأمطار، بداية من تجهيز ورفع كفاءة كل المعدات اللازمة للتعامل مع الأمطار، كاشفا أن إدارات المحافظة المختلفة جهزت 1262 معدة في حالة استعداد تام للتعامل مع أي أمطار تتساقط على كل مدن وقرى المحافظة.

وأضاف «آمنة»، خلال مداخلة عبر «ZOOM»، مساء الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المحافظة عملت أيضا على اهتمام بمحطات رفع المياه إلى ترع والمصارف، منبها أن المحافظة تمتلك 124 محطة، وتم في الفترة الأخيرة التأكد من قدرتهم جميعا على العمل، إضافة إلى التأكد من سلامة المولدات الكهربائية الخاصة بتلك المحطات، تحسبا لأي قطع بالتيار الكهربائي خلال فترة الأمطار.

محافظ البحيرة: 4 محطات رفع مياه حديثة تنتظر الافتتاح الرئاسي

وصرح محافظ البحيرة، أن الدولة كانت قد أنشات 4 محطات رفع مياه جديدة في المحافظة، موضحا أن عمليات تشغيلهم التجريبي تمت بالفعل، وينتظرون حاليا الافتتاح الرئاسي، كاشفا أن تكلفة إنشاء هذه المحطات بلغت 1.2 مليار جنيه.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة عملت في الفترة الأخيرة أيضا على رفع كفاءة المحطات والمصارف، من خلال التطهير وإزالة التعديات المتواجدة عليها، حتى تستطيع المحافظة استيعاب كميات الأمطار التي تهطل على شوارع ومدن المحافظة.

محافظة البحيرة يشكر القوات المدنية: تشارك معنا في مواجهة الأمطار

ووجه المحافظ شكره إلى كل إدارات المحافظة من محليات وشركة المياه بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية، التي تشارك مع المحافظة بخطة كبيرة في مواجهة الأمطار المتوقعة.