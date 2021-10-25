دراسة: سبتمبر الأسوأ في معدل الإصابة بكورونا بين الأطفال الأمريكيين

في دراسة أجرتها أكاديمية طب الأطفال الأمريكية، خلال الفترة الأخيرة الخاصة بفيروس كورونا، وجدت أن شهر سبتمبر الماضي، شهد أعلى حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا بين الأطفال.

ووفق الإحصائيات، يكون شهر سبتمبر هو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للأطفال والعائلات الذين لديهم أطفال قد تعرضوا للعدوى بصورة كبيرة، وهذه الإحصائيات جاءت وفق البيانات الصادرة عن أكاديمية طب الأطفال الأمريكية، وفقا لتقرير تم نشره على موقع «dailymedicalifno».

وقال التقرير، إنه خلال أوائل شهر سبتمبر قد بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا لذروتها بأمريكا، خاصة مع عودة الدراسة هناك، وانتشار متحور «دلتا» بصورة كبيرة، فمنذ بداية ظهور عدوى كورونا تم رصد حوالي 6 ملايين حالة إصابة للأطفال، منهم حوالي أكثر من 1,1 مليون حالة في شهر سبتمبر الماضي فقط.

رصد حوالي 148000 إصابة في سبتمبر

وخلال الفترة الماضية فقط، تم رصد حوالي أكثر من 148000 حالة، وبهذا الرقم قد شكلت حالات الإصابة في الأطفال بحوالي ربع حالات الإصابات الجديدة في البلاد التي شهدها الأسبوع الماضي.

أما بالنسبة لحالات الوفاة، منذ بداية وباء كورونا، كان الأطفال الفئة الأقل إصابة بين حالات العدوى الشديدة والمميتة، لكن خلال سبتمبر الماضي وصلت حالات الوفيات ذروتها بين الأطفال، حيث وصل عدد الوفيات 41 حالة وفاة في الأعمار ما بين 15 عاما والأقل عمرا.

أذونات طارئة من هيئة «الغذاء والدواء» لتطعيم الأطفال

وبعد هذه الإحصائيات، طلبت شركة «فايزر» أذونات طارئة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لكي يتم بدء تطعيم الأطفال من أعمار 5 لـ11 عاما، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابة والوفيات بين الأعمار الصغير لكي يتم التحكم في العدوى بينهم.