يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في السفر للمملكة العربية السعودية، عن خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للسعودية، وذلك عقب الإعلان عن عودة الرحلات الجوية مرة أخرى بين المملكة ومصر خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب المقبلون على السفر للعمل أو لأداء العمرة في الحصول على اللقاح.

وترصد «الوطن» خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للسعودية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للسعودية، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح مع تحديد بعض الخطوات التي لا بد أن يلتزم بها المواطنين من أجل الحصول على اللقاح بصورة صحيحة.

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للسعودية

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان وتسجيل البيانات.

- اختيار الفئة المستهدفة وعلى المواطن المسافر اختيار فئة المسافرين.

- كتابة البيانات المطلوبة، وتشمل الاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف المحمول.

- كتابة البلد المسافر إليها وسبب السفر.

- تحميل ملف خاص بالتاريخ المرضي إن وجد.

- استكمال باقي البيانات، وتتضمن أيضًا تحميل صورة شخصية، واختيار مكان وموعد التطعيم.

- بعد ذلك ترسل وزارة الصحة والسكان رسالة خاصة برقم طلب الحصول على اللقاح.

- وضع رقم الهاتف بشكل صحيح.

- عند التطعيم لا بد من وجود بعض الأوراق التي تثبت سفرك للدولة التي قمت بتسجيلها على موقع الوزارة، ومن هذه الأوراق «تأشيرة عمل، أو جواز السفر، أو تذكرة طيران».

الصحة تطعيم المواطنين الراغبين للسفر بلقاحات معتمدة دوليا

وأكدت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أنه تم توفير اللقاحات المعتمدة والمتداولة بين الدول، للسماح للمواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح ودخول أراضي الدولة الراغب في السفر إليها مهما كانت أسباب السفر المختلفة، وهو ما يمكن الحصول عليه عقب التسجيل بموقع الوزارة.