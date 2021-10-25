طبيب يوضح الآثار الجانبية لعدم الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه لا بد من الحصول على جرعتي لقاح كورونا في الوقت المحدد لأنهما مكملتان لبعضهما، ولا يمكن أن تصل نسبة فاعلية اللقاح المرجوة للنسبة التي أعلنت عنها الشركات المصنعة للقاحات، دون الحصول على الجرعتين.

التخلف عن أخذ الجرعة الثانية له العديد من الآثار الجانبية

وأضاف «عقبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التخلف عن أخذ الجرعة الثانية له العديد من الآثار الجانبية التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحة الشخص المتلقي للجرعات، وتتمثل هذه الأعراض في عدم الحصول على الفاعلية الكاملة من اللقاح، وهو ما يؤثر على جهاز المناعة ويصبح هشا ومعرضا للإصابة بفيروسات مرة أخرى لأنه يكون في حالة ضعف لعدم وجود الجرعة المعززة للقاح.

الجرعات المختلفة من لقاح كورونا

وتابع «عقبة»، أنه من الجائز أخذ جرعات مختلفة من لقاحات كورونا المتوافرة حاليا، ولكن عند الضرورة فقط، لتجنب حدوث أي مضاعفات جانبية من تفاعل الأجسام المضادة للقاحات عند التطعيم، مع الالتزام بأخذ الجرعات بالموعد المحدد.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية

وأكد رئيس قسم المناعة، ضروة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وعدم التهاون في الفترة الحالية من عدم أخذ الجرعات من لقاحات كورونا لتجنب الإصابة خلال الموجه الرابعة بفيروس كورونا.

اللقاحات لا تعطي مناعة تصل لـ100%

وأشار أن اللقاحات لا تعطي مناعة تصل لـ100%، وإنما تعطي مناعة لتقليل المضاعفات الناتجة من الفيروس ذاته، ويمكن أن تقلل من الأعراض الجانبية للفيروس وتزيد من وتيرة الشفاء من فيروس كورونا، مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وغسيل اليدين بالماء والصابون بصورة دائمة.