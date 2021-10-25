تعرف على ترتيب مصر بين الدول العربية في عدد الإصابات والوفيات بكورونا

منذ انتشار جائحة كورونا حول العالم، ومنظمة الصحة العالمية تعلن إحصائيات الإصابات بفيروس كورونا بشكل مستمر، وتوضح أكثر الدول التي تفشى فيها فيروس كورونا، لمساعدة بعض الدول التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية الأولية والتي يساعدها على تجنب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وكشفت منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي، عن عدد إصابات فيروس كورونا في إقليم الشرق المتوسط وأكثر الدول تأثيرا بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد الوفيات في دول المنطقة.

ترتيب الدول العربية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

وفقا للإحصائيات التي تم تسجيلها لعدد الإصابات بفيروس كورونا، جاءت مصر بين الدول العربية في المرتبة الثامنة من حيث عدد الإصابات، وفي المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات خلف دولة تونس، واحتلت تونس قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات والوفيات، وجاء ترتيب الدول العربية من حيث عدد الإصابات الأعلى ثم الأقل على النحو التالي:

- الإمارات بلغ عدد الإصابات نحو 739358

- تونس بلغ عدد الإصابات نحو 711693

- لبنان بلغ عدد الإصابات نحو 637819

- السعودية بلع عدد الإصابات نحو 548252

- فلسطنين بلغ عدد الإصابات نحو 421527

- الكويت بلغ عدد الإصابات 412527

- ليبيا بلغ عدد الإصابات نحو 353626

- مصر بلغ عدد الإصابات نحو 324619

- سلطنة عمان بلغ عدد الإصابات نحو 304619

- البحرين بلغ عدد الإصابات نحو 276571

أكثر الدول العربية وفيات بفيروس كورونا

وفقا للإحصائيات والنتائج التي يتم رصدها يوميا وفقا لإقليم الشرق المتوسط التابع منظمة الصحة العالمية، جاءت ترتيب الدول العربية من حيث عدد الوفيات كالتالي:

1- تونس بلغ عدد الوفيات 25249 حالة

2- مصر بلغ عدد الوفيات 18286 حالة

3- المملكة العربية السعودية بلغ عدد الوفيات 8778 حالة

4- لبنان بلغ عدد الوفيات 8453 حالة

5- ليبيا بلغ عدد الوفيات نحو5556 حالة

6- فلسطنين بلغ عدد الوفيات 4368 حالة

7- سلطنة عمان بلغ عدد الوفيات نحو4115 حالة

8- الكويت بلغ عدد الوفيات نحو 2461 حالة

9- الإمارات بلغ الوفيات نحو 2130 حالة

10- البحرين بلغ عدد الوفيات نحو 1391 حالة.