السياحة: إبعاد غير المطعمين بلقاح كورونا عن التعامل مع الأجانب

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إنه لن يُسمح للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، غير الحاصلين على التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا بالتعامل المباشر مع السياح أو النزلاء، حيث ستٌقتصر أعمالهم على الأعمال البعيدة عن التعامل مع الضيوف، لافتة إلى عدم صدور قرار حكومي رسمي بمنع غير المحصنين من العمل بالمنشآت الفندقية أو السياحية، موضحة أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي إجباريا وليس اختياريا، وذلك لحمايتهم وحماية النزلاء والضيوف في آن واحد.

الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

وأضافت لـ«الوطن» انه تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح والأقصر وأسوان بجرعتي التطعيم الخاصة بفيروس كورونا، موضحة أنه يُجرى حاليا تطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية بالقاهرة والجيزة، لافتة إلى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالسياحة بمصر.

ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأشارت شلبي، إلى أن الوزارة نبهت على كافة المنشآت الفندقية والسياحية بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، موضحة أن قرار السماح للفنادق وللمطاعم السياحية باستقبال النزلاء والمرتادين وفقا لكامل طاقتها الاستيعابية سيكون له تأثيرات إيجابية على العاملين بالقطاع السياحي، ويعجل من عودة القطاع لطبيعته قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم فبراير 2020.

وأوضحت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن الفنادق المصرية بدأت عهدا جديدا من التطور، بداية من تطبيق المعايير الجديدة للتصنيف الفندقي «hc»، فضلا عن بدء بيع الغرف الفندقية بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل وفقا للحد الأدنى لأسعار الفنادق، مشيرة إلى أن سعر الغرفة بفندق الـ5 نجوم 40 دولار في اليوم، والغرفة الـ4 نجوم بـ28 دولار في اليوم، لافتة إلى أن مصلحة الضرائب ستبدأ في محاسبة المنشآت الفندقية بداية من هذا التاريخ وفقا لتلك الأسعار.