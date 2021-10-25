السجن 5 سنوات لفني بكهرباء سيدي سالم في كفر الشيخ استولى على «العهدة»

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثالثة، بمعاقبة فني جهد متوسط بهندسة كهرباء سيدي سالم، حضورياً اليوم الاثنين، بالسجن 5 سنوات، ورد مبلغ 386 ألف و236 جنيهاً، لاتهامه بالاستيلاء على كابلات ومعدات كهربائية من عهدته، مملوكة لجهة عمله.

تضمن قرار المحكمة تغريم فني الكهرباء المتهم مبلغ يعادل نفس المبلغ الملزم برده، والعزل من الوظيفة لمدة 3 سنوات، تبدأ بنهاية تنفيذ العقوبة، وإلزامه بالمصاريف.

تفاصيل استيلاء فني كهرباء على معدات مملوكة لجهة عمله

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 23 سبتمبر 2019، في نطاق مدينة سيدي سالم، عندما استولى المدعو «أ. أ. ح. س.»، 46 سنة، فني جهد متوسط بهندسة كهرباء سيدي سالم، على 3 كابلات كهربائية مملوكة لجهة عمله، بقيمة 386 ألف و236 جنيهاً.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد درويش، ومحمد عبدالله عبدالكريم، وعمرو محمد الششتاوي، وسكرتارية مجدي غانم، وذلك في أحداث القضية رقم 525 لسنة 2020، والمقيدة برقم 21 لسنة 2020، كلي كفر الشيخ.

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح أبيض

وفي وقت سابق، قضت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات كفر الشيخ، حضوريًا بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لحيازته مخدرات وسلاح أبيض.

تم إلقاء القبض على المتهم «رأفت ف. أ. غ.»، وشهرته «بخة»، 36 سنة، تاجر غلال، ومقيم بدائرة مركز كفر الشيخ، وبحيازته كمية من جوهر الهيروين، وسلاح أبيض عبارة عن «مطواة قرن غزال»، وذلك بهدف الإتجار في المخدرات.

وتبين من أوراق القضية، انه جرى ضبط المتهم داخل منزله وبتفتيشه عثر على كمية من جوهر الهيروين، وباستكمال تفتيشه عثر على سلاح أبيض«مطواة قرن غزال»، وهاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وبمواجهته اعترف أنهما بقصد الإتجار في المواد المخدرة.